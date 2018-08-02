Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко по заказу ЦУР снимали там проект о "частной военной компании Вагнера".

"Лучший способ почтить память погибших — доказать, что их смерть не напрасна, довести расследование до конца. Выяснить, кто их убил и почему", — написал Ходорковский на своей странице в "Фейсбуке"..

Он отметил, что теперь его "вовлеченность в расследование будет гораздо глубже". "Я несомненно ощущаю тяжелый груз. Это не первый раз в моей судьбе, когда гибнут люди, с которыми я работал или с которыми стоял рядом в опасных ситуациях или за которых нес ответственность. Тяжелое время, трудная роль руководителя больших коллективов в опасной работе. Мне с этим жить", — написал инвестор ЦУРа.

Проведение расследования гибели журналистов Ходорковский анонсировал вечером 31 июля у себя в твиттере после того, как стало известно об их смерти.

Проект "Российские наемники"

Свою поездку журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко обговаривали с миротворцами ООН, представителями повстанцев, а также с официальными властями ЦАР, утверждает Ходорковский.

"Причины отказа от сопровождения и выбора именно такого маршрута, такого времени и способа передвижения нами выясняются", — написал он. По словам Ходорковского, журналисты обсуждали все, что им было нужно в поездке, напрямую с главным редактором ЦУРа Андреем Коняхиным, и все необходимые ресурсы им предоставлялись.

Средства, выделенные на проект, предусматривали страховку, однако, "если с этим возникнут проблемы, ЦУР возьмет на себя расходы", пообещал Ходорковский.

"Вопрос о моей личной вовлеченности в проект "Российские наемники" — я дал на него деньги. Это далеко не единственный подобный мой проект. Проект был разработан группой профессиональных журналистов-расследователей и представлен мне главным редактором ЦУРа", — пояснил он.

Что известно о гибели журналистов?

О гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко стало известно вечером 31 июля. Как уточняют в ЦУРе, они были убиты 30 июля из автоматического оружия в 180 км от столицы Центральноафриканской республики Банги. Мотив убийства, а также личности убийц пока не установлены.

По данным местных СМИ, к нападению могут быть причастны боевики действующего в ЦАР мусульманского движения "Селека". Журналисты прилетели в Банги в субботу, 27 июля. На следующий день они попытались попасть на базу Беренго, где российские наемники якобы обучают национальную армию африканской республики. Однако попасть на территорию журналистом не удалось, так как от них потребовали разрешения Минобороны ЦАР.

После этого группа должна была отправиться в город Бамбари, где у них была назначена встреча с фиксером. В ЦУРе говорят, что это был сотрудник структуры ООН в республике.

Журналисты были убиты между населенными пунктами Сибю и Кага-Бандоро. Место трагедии расположено в стороне от предполагаемого маршрута журналистов. Почему они свернули с него, остается невыясненным.