"Алан был самым сильным и самым добрым человеком из всех, кого мне доводилось встретить. Он был любовью всей моей жизни и я буду очень по нему скучать", - приводятся в заявлении слова супруги астронавта Лесли Бин.

В ноябре 1969 года Бин вместе с командиром "Апполона-12" Чарльзом Конрадом приземлился в Океане Бурь - крупнейшем лунном море, расположенном в западной части видимой стороны Луны. Бин дважды выходил на поверхность спутника Земли, чтобы провести исследования поверхности и установить генератор. Вместе с Конрадом они собрали 34 килограмма камней и лунной почвы для последующего изучения учеными NASA.

В 1981 году Бин принял решение покинуть NASA и посвятить свою жизнь изобразительному искусству. В его работах всегда была одна сквозная тема - почтение к первооткрывателям. "Алан Бин был самым удивительным человеком. Внутри него объединились технические умения астронавта с изобразительными умениями художника. Но по-настоящему экстраординарным было его стремление вдохновлять людей, основываясь на собственном опыте", - вспоминает Майк Массимино.

В общей сложности Бин провел в космосе 69 дней, 15 часов и 45 минут, в том числе более 30 часов на поверхности Луны.