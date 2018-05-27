"Алан был самым сильным и самым добрым человеком из всех, кого мне доводилось встретить. Он был любовью всей моей жизни и я буду очень по нему скучать", - приводятся в заявлении слова супруги астронавта Лесли Бин.
В ноябре 1969 года Бин вместе с командиром "Апполона-12" Чарльзом Конрадом приземлился в Океане Бурь - крупнейшем лунном море, расположенном в западной части видимой стороны Луны. Бин дважды выходил на поверхность спутника Земли, чтобы провести исследования поверхности и установить генератор. Вместе с Конрадом они собрали 34 килограмма камней и лунной почвы для последующего изучения учеными NASA.
В 1981 году Бин принял решение покинуть NASA и посвятить свою жизнь изобразительному искусству. В его работах всегда была одна сквозная тема - почтение к первооткрывателям. "Алан Бин был самым удивительным человеком. Внутри него объединились технические умения астронавта с изобразительными умениями художника. Но по-настоящему экстраординарным было его стремление вдохновлять людей, основываясь на собственном опыте", - вспоминает Майк Массимино.
В общей сложности Бин провел в космосе 69 дней, 15 часов и 45 минут, в том числе более 30 часов на поверхности Луны.
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