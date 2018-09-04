Отмечают, что в течение последней недели пограничники Херсонского отряда, на админгранице с аннексированным Крымом фиксировали случаи ядовитых химических выбросов из оккупированного завода "Титан".
В частности, неподалеку от КПВВ "Чаплинка" военнослужащие зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе.
Сейчас пограничники сообщили о загрязнении органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест.
Как сообщает 4 сентября российское издание ТАСС, работу завода "Титан" решили остановить на две недели. Такое решение принял так называемый "глава республики" Сергей Аксенов.
"Сегодня ночью ... впервые предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида превысила норму. Мы утром провели совещание", - сказал он.
"Принято решение всех детей города Армянска школьного и дошкольного возраста, дошкольного - с мамами ... отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все будет за счет государства", - добавил Аксенов и объявил каникулы на две недели.
По его словам, оснований для введения режима чрезвычайной ситуации в Армянске нет.
Как сообщалось, на севере оккупированного Крыма в Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Через него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РФ. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
Глава Смоленской комиссии Польши: Россия могла подделать черные ящики ТУ-154М (3)
Глава Подкомиссии по расследованию смоленской...
Глава МИД Украины: РФ хочет расчленить Украину, пророссийская реальность невозможна (10)
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин...
Химвыбросы в оккупированном Крыму: завод "Титан" закрыли, детей эвакуируют (7)
В Херсонской области пограничники зафиксировали факт...
Кто теперь в Донецке главный. Синьор Помидор из клуба "Шахтер" примеривает пост нового главы ДНР (81)
3 сентября в самопровозглашенной и не признанной...
Иранская авиакомпания подозревается в доставке оружия "Хизбалле"
Иранская гражданская авиакомпания Fars Air Qeshm...
TOP новостей
Власти Литвы готовят почву для новых запретов, связанных с алкоголем (41)
На литовском рынке могут запретить продажу алкогольных...
Черная хроника каунасской мафии: заказное убийство, подозреваемые - из Эстонии (5)
2,5 года назад в Каунасе был застрелен член каунасской...
Кто теперь в Донецке главный. Синьор Помидор из клуба "Шахтер" примеривает пост нового главы ДНР (81)
3 сентября в самопровозглашенной и не признанной...
Жителей Литвы, которые ездят закупаться в Польшу, ждут временные неудобства (12)
В Литве актуальны различные запреты, связанные с...
Помощь на покупку жилья в провинции разобрали за один день (3)
Соцмин Литвы сообщает, что по данным на 4 сентября за...