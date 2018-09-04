В Херсонской области пограничники зафиксировали факт химического загрязнения с территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы.
Химвыбросы в оккупированном Крыму
© Stop kadras

Отмечают, что в течение последней недели пограничники Херсонского отряда, на админгранице с аннексированным Крымом фиксировали случаи ядовитых химических выбросов из оккупированного завода "Титан".

В частности, неподалеку от КПВВ "Чаплинка" военнослужащие зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе.

Сейчас пограничники сообщили о загрязнении органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест.

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Как сообщает 4 сентября российское издание ТАСС, работу завода "Титан" решили остановить на две недели. Такое решение принял так называемый "глава республики" Сергей Аксенов.

"Сегодня ночью ... впервые предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида превысила норму. Мы утром провели совещание", - сказал он.

"Принято решение всех детей города Армянска школьного и дошкольного возраста, дошкольного - с мамами ... отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все будет за счет государства", - добавил Аксенов и объявил каникулы на две недели.

По его словам, оснований для введения режима чрезвычайной ситуации в Армянске нет.

Как сообщалось, на севере оккупированного Крыма в Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Через него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РФ. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Украинская правда
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