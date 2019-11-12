По словам Клинтон, она была буквально "ошарашена новостью". "Каждый избиратель, собирающийся голосовать на выборах заслуживает того, чтобы познакомиться с докладом до начала выборов", - сказала Хиллари Клинтон в интервью в эфире радиостанции BBC Radio 5.

Премьер-министр Борис Джонсон отказывается публиковать доклад до выборов, обещая сделать это сразу после 12 декабря. Критики обвиняют его в том, что таким образом он пытается скрыть от избирателей некую компрометирующую информацию. Даунинг-Стрит обвинения отвергает.

В докладе, как ожидается, должен быть дан ответ на вопрос: могла ли Россия вмешиваться в референдум о выходе Британии из Евросоюза и в выборы 2017 года. Публикацию пока не одобрило правительство во главе с Борисом Джонсоном.

"Это [публикация до выборов] должно быть условием, не подлежащим обсуждению", - сказала Клинтон, приехавшая в Британию вместе со своей дочерью Челси для участия в презентации их книги "Бесстрашные женщины: истории о мужестве и стойкости".

"У нас нет сомнений - мы знаем это по нашей стране, и мы наблюдали это в Европе, и здесь - Россия очень заинтересована в оказании влияния на политику в западных демократических странах. Конечно, не ради нашего блага, а ради своего", - сказала Клинтон.

"Мне кажется это необъяснимым, что британское правительство не опубликовало правительственный доклад о вмешательстве России. Необъяснимым и позорным решением", - отметила Клинтон.

По словам Клинтон, США столкнулись с подобной проблемой во время выборов 2016 года, когда она в борьбе за президентское кресло уступила своему сопернику - кандидату от партии республиканцев Дональду Трампу.

Обвинения во вмешательстве

Во время предыдущей предвыборной кампании в США, когда за кресло американского президента соперничали Клинтон и Дональд Трамп, Россию неоднократно обвиняли в попытке вмешаться в выборный процесс. Уходящий президент Барак Обама прямо заявлял, что за хакерской атакой на серверы Демократической партии и электронная почта одного из руководителей штаба Клинтон в 2016 году мог стоять лично российский президент Владимир Путин. Украденная в результате хакерской атаке переписка была передана сайту WikiLeaks и опубликована, что стало серьезным ударом для избирательной кампании.

О вмешательстве России в выборы, чтобы повысить шансы Трампа на победу позднее заявили и спецслужбы, а летом 2017 года расследованием возможных связей команды кандидата-республиканца с Россией взялся спецпрокурор Роберт Мюллер.

Летом 2019 года по итогам двухлетнего расследования Мюллер пришел к выводу, что хотя "Россия вмешалась в выборы и предприняла попытку поддержать определенного кандидата", но у него оказалось "недостаточно доказательств" широкого заговора кампании Трампа с Россией.

Россия неоднократно отрицала любые обвинения во вмешательстве в американские выборы.

Как подчеркнула Хиллари Клинтон, в отношении Трампа и его команды проводилось расследование в связи с подозрениями в связях с Россией. Но американские избиратели ничего не знали об этом до выборов.

По ее словам, Россия до сих пор влияет на работу избирательной системы США, используя средства пропаганды.

"Нет сомнений, что Россия сыграла определенную роль в наших выборах 2016 года и продолжает оказывать влияние [на политику США]", - сказала Хиллари Клинтон.

По ее словам, она бы не хотела, чтобы "то же самое происходило и в Британии". Клинтон подчеркнула, что доклад должен быть опубликован до выборов без оглядки на его содержание.

"Мне известно о содержании этого доклада не больше, чем и всем остальным. Но определенно, люди, которые пойдут на голосование, должны знать о содержании доклада", - подчеркнула Клинтон. Она отметила, что задержка публикации доклада вызывает подозрения, поскольку если в докладе нет ничего, вызывающего беспокойства, тогда в чем проблема его опубликовать сейчас.

В чем проблема?

В начале ноября стало известно о том, комитет по разведке и безопасности британского парламента не успеет до досрочных выборов в декабре опубликовать доклад, потому что публикацию пока не одобрило правительство во главе с Борисом Джонсоном.

Когда документ увидит свет, пока не ясно, но точно после досрочных выборов.

Борис Джонсон получил готовый доклад 17 октября. В соответствии с законом о юстиции и безопасности, премьер должен оценить, нет ли в нем какой-либо информации, которая, в случае обнародования, помешает работе органов безопасности и разведки. Обычно, говорят эксперты, премьер успевает за 10 рабочих дней. Однако, как отмечают в окружении Бориса Джонсона, доклады, содержащие чувствительную информацию, должны пройти через ряд административных этапов, и обычно это занимает несколько недель.

Британский министр финансов Саджид Джавид сказал Би-би-си, что сроки публикации доклада соответствуют принятым стандартам, учитывая чувствительный характер содержания.

Министр иностранных дел в теневом кабинете министров Великобритании Эмили Торнберри заявила, что решение отказаться от публикации доклада до выборов 12 декабря было "очевидно политически мотивированным".

Выступая в палате общин на прошлой неделе, она предположила, что доклад мог поставить ряд вопросов, касающихся влияния России на принятие решений в отношении брексита, ее связях с руководством консерваторов, что в конечном итоге могло повредить предвыборной кампании Консервативной партии.

Источники сообщили Би-би-си, что со стороны других правительственных ведомств не было возражений против публикации доклада до выборов - решение осталось за премьер-министром.