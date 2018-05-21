Таким образом Клинтон присоединилась к традиции университета надевать необычные головные уборы на выпускной.
"Я вижу, что вы следуете своей традиции… Поэтому я тоже принесла шапку. Русскую шапку", — сказала Клинтон, доставая из-за трибуны ушанку с кокардой, на которой изображена красная звезда.
Зрители встретили жест Клинтон криками и овациями. "Если вы не можете одолеть их, то присоединитесь к ним", — заключила она.
Hillary Clinton wanted to follow the tradition of bringing an "over the top hat" to Yale University's commencement ceremony — so she brought a hat, too: "A Russian hat."
"I mean, if you can't beat 'em, join 'em," she said. https://t.co/MAITSWNqiq pic.twitter.com/ynBBsKEosZ— ABC News (@ABC) May 20, 2018
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