Таким образом Клинтон присоединилась к традиции университета надевать необычные головные уборы на выпускной.

"Я вижу, что вы следуете своей традиции… Поэтому я тоже принесла шапку. Русскую шапку", — сказала Клинтон, доставая из-за трибуны ушанку с кокардой, на которой изображена красная звезда.

Зрители встретили жест Клинтон криками и овациями. "Если вы не можете одолеть их, то присоединитесь к ним", — заключила она.