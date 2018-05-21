Бывший госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, выступая перед выпускниками Йельского университета, продемонстрировала "русскую шапку-ушанку". Об этом сообщает ABC News.
© AP / Scanpix

Таким образом Клинтон присоединилась к традиции университета надевать необычные головные уборы на выпускной.

"Я вижу, что вы следуете своей традиции… Поэтому я тоже принесла шапку. Русскую шапку", — сказала Клинтон, доставая из-за трибуны ушанку с кокардой, на которой изображена красная звезда.

Зрители встретили жест Клинтон криками и овациями. "Если вы не можете одолеть их, то присоединитесь к ним", — заключила она.

Gazeta.ru
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