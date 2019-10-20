Быший госсекретарь США Хиллари Клинтон косвенно обвинила в связях с Россией представителя Демократической партии Тулси Габбард, которая намерена участвовать в выборах президента в 2020 году. С таким заявлением Клинтон выступила в подкасте "Campaign HQ with David Plouffe" политтехнолога Дэвида Плуффа, который возглавлял избирательный штаб экс-президента Барака Обамы.
Предствители власти в Кремле "держат на примете кое-кого, кто в настоящее время участвует в праймериз Демократической партии, стремясь сделать из него кандидата от третьей партии (не Демократической или Республиканской. — Ред.)", — заявила Клинтон. Москва делает ставку на такого кандидата, "фаворита русских", чтобы за него на выборах в 2020 году проголосовали те, кто обычно голосуют за демократов, считает Клинтон. По ее версии, это должно помочь выиграть выборы действующему президенту Дональду Трампу, который постепенно теряет поддержку избирателей.
Наблюдатели полагают, что экс-кандидат в президенты от Демократической партии имела в виду именно Габбард, так как ее действия — в частности, встречу с президентом Сирии Башаром Асадом в 2017 году, — одобряют ряд известных лиц, симпатизирующих России. В то же время противники Габбард считают ее "марионеткой Кремля".
Габбард резко ответила Клинтон
В ответ Габбард назвала Клинтон "королевой среди разжигателей войны, воплощением коррупции и гнили, которая долгое время разъедала Демократическую партии и наконец вышла на поверхность". В своем микроблоге в Twitter политик отметила, что "теперь мы знаем", что именно Клинтон, ее "ставленники" и подконтрольные ей СМИ стоят за "кампанией по разрушению моей репутации".
Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 3 ноября 2020 года. Член Палаты представителей Конгресса США демократ Тулси Габбард выдвинула свою кандидатуру 11 января 2019 года.
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