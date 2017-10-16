"Следите за ним, он еще поборется", — сказала Клинтон. По ее словам, Путин отчасти получил то, что хотел, когда Дональд Трамп стал президентом США, но Россия на настоящий момент получает от Штатов недостаточно из-за определенной системы сдержек и противовесов.

"Я думаю, что кампания Путина против нас гораздо больше связана с американской демократией", — отметила Клинтон, добавив, что президент России надеялся усилить политическую поляризацию в США.

А в интервью вещательной корпорации Australian Broadcasting Corporation (ABC) Клинтон утверждает, что организация Ассанжа WikiLeaks активно сотрудничала с российскими спецслужбами в рамках операции по вмешательству в президентские выборы США, и своими действиями помешала ей обойти Дональда Трампа.

"Ассанж превратился в нигилистического оппортуниста, который выполняет приказы диктатора", — заявила политик. Она добавила, что WikiLeaks уже практически стала частью российской разведки, а секретной операцией по "взлому" американских выборов якобы руководил лично президент России Владимир Путин.

В январе американские разведывательные спецслужбы пришли к выводу, что Кремль организовал сложную, многоступенчатую кампанию по подрыву американской демократии, включающую в себя кибератаки, распространение дезинформации, дискредитацию Клинтон и, как следствие, помощь Трампу в получении президентского поста.

В докладе, состоящем из 25 страниц, говорится о том, что "с высокой вероятностью" российское правительство взломало почту членов Демократической партии, а после передала конфиденциальные данные напрямую WikiLeaks. В течение нескольких месяцев вплоть до ноябрьских выборов сайт Джулиана Ассанжа размещал в интернете украденные письма и документы.

Кремль не раз опровергал все обвинения и заявлял, что Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела других государств. Ассанж также делал заявление касательно того, что письма были получены WikiLeaks не от российского правительства.

"Наши разведслужбы и другие эксперты по России согласны в том, что Путин затаил на меня обиду, когда я была госсекретарем США — я выступала против некоторых его инициатив, против его авторитаризма. Но дело не только в этом — он хочет дестабилизировать демократию, Америку и весь Атлантический союз", — рассказала Хиллари Клинтон.

Бывший кандидат от Демократической партии также обвинила WikiLeaks в замалчивании истории со скандальной записью Дональда Трампа, на которой он неуважительно высказывался о женщинах.

В октябре 2016 года накануне выборов в сети появилось видео из телепрограммы Access Hollywood от 2005 года, в котором миллиардер рассказывал ведущему Билли Бушу о том, как пытался переспать с некой замужней дамой. Кроме того, он сообщил, что многие женщины дают себя целовать, "если ты звезда". WikiLeaks опубликовало свыше 2 тысяч личных писем Демократической партии 7 октября — в тот же самый день, когда вышла разоблачительная история The Washington Post о высказываниях Трампа. Хиллари Клинтон считает такое совпадение неслучайным и называет этот ход WikiLeaks "дьявольски умной ответной реакцией" на скандал с Дональдом Трампом.

После публикации интервью ABC Джулиан Ассанж в своем твиттере заявил, что "с Хиллари Клинтон что-то не так, и дело даже не в постоянном вранье".

На текущий момент Клинтон находится в туре по Соединенному королевству — рекламируя свою новую книгу "What Happened" (англ. "Что произошло"), в которой подробно рассказывает, что именно помешало ей выиграть выборы в 2016 году.

Во время литературного фестиваля в британском Челтнеме Хилари Клинтон рассказала об информационной войне, которую якобы вела Россия во время президентской кампании, сообщает The Guardian.

"Мы знаем, что российские агенты использовали Facebook, YouTube, Twitter и даже Pinterest, чтобы размещать таргетированную рекламу и негативные истории не только, чтобы навредить мне, но и разжечь пламя раздора в нашем обществе", — заявила политик.

Она сообщила, что "русские" притворялись ЛГБТ-активистами, защитниками права на ношение оружия и мусульманами из США, чтобы распространять сообщения, которые заведомо бы вызвали отрицательную реакцию американцев.

Хиллари Клинтон предупредила о том, что началась новая "холодная кибервойна". "Оружие России не танки и не ракеты, но не сомневайтесь — это новый вид "холодной войны", и она уже здесь. В XIX веке мы воевали на земле и в море, в XX — переместились в воздух, но войны XXI века будут вестись в киберпространстве", — предрекла Клинтон.