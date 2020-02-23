"Марионетка Путина вновь взялся за старое, используя помощь России в своих интересах, - написала Клинтон в Twitter. - Он знает, что не сможет без этого одержать победу. А мы не должны этого допустить".
Поводом для выпада Клинтон стала публикация газеты The New York Times, согласно которой разведсообщество США 13 февраля провело закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США. На брифинге акцентировалось внимание на приписываемых РФ попытках вмешательства в избирательные процессы в США перед президентскими выборами в ноябре для переизбрания Трампа.
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