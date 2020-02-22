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Бывший кандидат на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон обвинила президента США Дональда Трампа в том, что тот якобы является марионеткой России. Поводом стали в очередной раз появившиеся в американских СМИ спекуляции на тему о попытках России вмешаться в избирательный процесс в США, передает ТАСС.
Hillary Clinton
Hillary Clinton
© AP / Scanpix

"Марионетка Путина вновь взялся за старое, используя помощь России в своих интересах, - написала Клинтон в Twitter. - Он знает, что не сможет без этого одержать победу. А мы не должны этого допустить".

Поводом для выпада Клинтон стала публикация газеты The New York Times, согласно которой разведсообщество США 13 февраля провело закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США. На брифинге акцентировалось внимание на приписываемых РФ попытках вмешательства в избирательные процессы в США перед президентскими выборами в ноябре для переизбрания Трампа.

NEWSru.com
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