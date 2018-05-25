Суд признал Вайнштейна виновным в изнасиловании и в совершении насильственных действиях сексуального характера. Его обязали носить электронный браслет и запретили выезжать за территорию Нью-Йорка и штата Коннектикут, отмечает агенство.
По данным Associated Press, вопрос о признании или не признании продюсером вины судом не рассматривался.
Ранее Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка. Associated Press со ссылкой на источники писало, что речь идет о двух женщинах — бывшей актрисе, которая рассказывала, как продюссер заставил ее заниматься с ним оральным сексом во время их встречи в 2004 году, а также женщине, которая не высказывалась публично.
О том, что Вайнштейн намерен добровольно сдаться полиции в ночь на 25 мая, сообщали The New York Times и Reuters.
В домогательствах продюссера обвинили более 70 женщин, включая Анджелину Джоли, Розанну Аркетт, Гвинет Пэлтроу, Софи Дикс, Кейт Бекинсейл и Энджи Эверхарт. После этого, в октябре 2017 года, Вайнштейна уволили из его собственной кинокомпании, а также исключили из престижных телевизионных и кинематографических ассоциаций.
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