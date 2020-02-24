Его признали виновным по двум случаям: изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени.

Однако 67-летний экс-продюсер, который когда-то был одним из самых могущественных людей в Голливуде, оправдан по самым серьезным обвинениям: в изнасиловании первой степени и хищническом сексуальном насилии.

Славу Вайнштейну принесла работа над фильмами "Криминальное чтиво", "Английский пациент", "Влюбленный Шекспир" и многими другими.

Продюсеру все еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в 2013 году.

Магната киноиндустрии обвиняют в сексуальных преступлениях более 80 женщин, среди которых известные голливудские актрисы. Они утверждают, что подвергались домогательствам и сексуальному насилию со стороны Вайнштейна на протяжении многих лет.

"Доктор Джекил"

Во время суда Вайнштейн не признавал себя виновным в домогательствах к его бывшей ассистентке Мими Хэйли и изнасиловании Джессики Манн, которая тогда надеялась сделать карьеру актрисы.

Сама Манн утверждает, что с самого начала отношения с Вайнштейном носили для нее крайне унизительный характер, хотя и не включали в себя сексуальное насилие, но в 2013 году продюсер изнасиловал ее. Актриса сравнила Вайнштейна с доктором Джекилом, который в глазах общественности был благопристойным человеком и умело прятал свою темную половину - мистера Хайда.

По словам Мими Хэйли, которая работала с Вайнштейном на одном из его телевизионных проектов, она подверглась нападению, когда Харви пригласил ее к себе домой в Манхэттене.

Еще одна предполагаемая жертва - звезда сериала "Клан Сопрано" Аннабелла Шиорра - утверждает, что была изнасилована Вайнштейном в 1993 или 1994 году. Обвинение не могло использовать ее показания за сроком давности, но их приобщили к делу, чтобы продемонстрировать серийный характер преступлений Вайнштейна.

Дело Вайнштейна дало старт движению #MeToo, когда женщины по всему миру рассказывают о домогательствах со стороны влиятельных мужчин.