Палестинские исламисты выразили удовлетворение доставкой средств, подчеркнув, что деньги облегчат гуманитарную ситуацию в Газе. Однако источник отметил, что несоблюдение Израилем договоренностей, касающихся условий содержания палестинских заключенных, могут заставить расторгнуть договор.

Собеседник издания рассказал, что посредники заверили ХАМАС: Израиль выполнит все взятые на себя обязательства, включая развитие проектов в сфере инфраструктуры и энергетики. Изменится к лучшему и положение заключенных.

Он также возмутился заявлением специального представителя ООН по ближневосточному урегулированию Николая Младенова. Тот связал реализацию соглашения с обеспечением затишья в ближайшие две-три недели. Ранее с подобным заявлением выступил глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, заинтересованный в спокойном проведении конкурса Евровидения.

Как сообщает сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр", Младенов и аль-Эмади провели встречу, на которой обсуждались пути улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы. Эмиссар ООН заявил о необходимости снятия блокады с сектора и восстановления палестинского единства.

Катарский представитель намерен лично контролировать раздачу средств неимущим семьям. Как сообщается, 108.000 наиболее бедных семей получат помощь в размере 100 долларов каждая. Таким образом, почти 20.000.000 из доставленных аль-Эмади средств пойдет на проекты инфраструктуры, многие из которых контролируются ХАМАСом, и выплаты служащим общественного сектора ХАМАСа.

Добавим, что 15 мая палестинцы отмечают День Накбы – своей национальной катастрофы. Этим днем они считают годовщину создания государства Израиль. Как ожидается, антиизраильские манифестации примут 15 мая особо ожесточенный характер.