"Благодаря усилиям Египта и Организации Объединенных Наций было решено вернуться к перемирию между Израилем и палестинскими группировками", - привело агентство Reuters в ночь на субботу слова представителя "Хамаса" Фаузи Бархума.
Между тем Израиль в субботу утром продолжил атаковать позиции "Хамаса" - после того, как накануне на юге сектора Газа в ходе перестрелки был убит военнослужащий ЦАХАЛа.
При этом пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что утром в субботу группа арабов попыталась проникнуть на израильскую территорию, преодолев забор безопасности. В ответ на эту провокацию танк армии обороны Израиля атаковал позицию "Хамаса" в северной части сектора Газа, передает NEWSru Israel.
Ситуация стала накаляться накануне после того, как палестинцы из сектора Газа начали традиционный для конца недели "марш возвращения", пытаясь границу с Израилем. Участники беспорядков обстреляли военнослужащих ЦАХАЛа на южном участке границы и швырнули несколько взрывных устройств в сторону израильских солдат. В результате перестрелок с солдатами армии обороны Израиля погибли четыре палестинца.
Представитель израильской армии Гади Эйзенкот заявил, что вооруженные силы применяют танки и артиллерию для обстрелов в ответ на прицельный огонь с территории сектора Газа. В атаке также участвуют боевые самолеты.
В ЦАХАЛе уточнили, что израильские военные атаковали около 60 объектов в секторе Газа. Сообщается, что были полностью разрушены три военных лагеря батальонов "Хамас" в Зейтуне, Хан-Юнисе и Эль-Бурейдже.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил 20 июля, что "Хамас" провоцирует израильскую армию "начать полномасштабную боевую операцию".
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