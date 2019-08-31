Хакеры взломали аккаунт в Twitter основателя Twitter Джека Дорси

Хакеры взломали микроблог Twitter генерального директора и одного из основателей этой соцсети Джека Дорси. Об этом сообщила пресс-служба компании Twitter в пятницу, 30 августа.
В течение 20 минут в аккаунте Дорси появлялись оскорбительные сообщения нецензурного и расистского характера, всего были опубликованы более 15 твитов. Сейчас все они удалены.
Как удалось взломать Twitter Дорси?
Twitter заявил, что взлом произошел из-за ошибки в системе мобильного оператора. Твиты были опубликованы при помощи сервиса, который связывает телефонный номер с аккаунтом в Twitter и позволяет делать новые посты через СМС.
Отмечается, что Дорси использует так называемую двухфакторную аутентификацию аккаунта. Это значит, что кроме ввода пароля он каждый раз получает код по СМС, его необходимо ввести для доступа.
Вероятно, злоумышленники смогли создать сим-карту с идентичным номером Джека Дорси и перехватить код доступа. Таким образом в 2016 году был, например, взломан аккаунт основателя Facebook Марка Цукерберга. Сейчас у Джека Дорси около 4,2 млн подписчиков.
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