В руках хакеров могли оказаться данные незашифрованные паспортные данные около 5,25 млн клиентов сети отелей Marriott и зашифрованные паспортные данные еще 20,3 млн.
© Reuters

Утечка персональных данных в результате хакерской атаки на группу отелей компании Marriott International затронула не 500 млн, а 383 млн человек. Об этом говорится в заявлении Marriott,опубликованном в пятницу, 4 января.

По уточненным данным, в руках хакеров могли оказаться незашифрованные паспортные данные около 5,25 млн человек, а также зашифрованные паспортные данные еще 20,3 млн человек. Об утечке данных стало известно в ноябре 2018 года, база была взломана еще в 2014 году.

Нарушители также могли получить данные 8,6 млн платежных карт, из них сейчас действительны не более 354 тысяч. Доказательств того, что у хакеров есть доступ к ключам шифрования, пока нет.

Deutsche Welle
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