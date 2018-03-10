Хакеры, атаковавшие серверы правительства ФРГ, похитили протокол консультаций ЕС и Великобритании по поводу "Брекзит", а также документы по переговорам Евросоюза с Украиной и Беларусью, сообщает немецкое издание Spiegel Online в субботу, 10 марта.
По информации издания, хакеры украли шесть документов. Уточняется, что первым похитили материал по "Брекзит", при этом атака на серверы с документами по Украине и Беларуси проходила уже под контролем правоохранителей, которые осознанно не блокировали доступ к этим документам, поскольку в них не было секретных сведений.
Правоохранители подозревают российские спецслужбы
В конце февраля стало известно о внедрении кибершпионов в серверы министерства иностранных дел и Минобороны. При этом пострадала правительственная сеть Бонн - Берлин, которая считается хорошо защищенной. Взлом был совершен в конце 2016 года, а обнаружен в конце 2017-го. Сообщается, что обнаружить проблему Германии помогла спецслужба партнерского государства.
Специалисты спецслужб возлагают вину за взлом на хакерскую группу Turla, известную также под именем Snake. Немецкие правоохранители считают, что она действует в контакте с российскими спецслужбами.
Новая хакерская атака
Spiegel Online сообщает также о новой хакерской атаке в Германии - на этот раз на Федеральное административное ведомство, находящееся в подчинении министерства внутренних дел ФРГ. В результате там 8 марта были вынуждены отключить находящуюся на стадии апробации детализированную систему учета личных данных авиапассажиров - Passenger Name Record System. Ее предполагалась ввести в соответствии с директивами ЕС по борьбе с терроризмом.
The Times: Скрипаль передал британской разведке телефонный справочник ГРУ (2)
Бывший полковник Главного разведывательного...
В Китае тестируют новый сверхдлинный пассажирский поезд
Новый пассажирский поезд Fuxing проходит испытания в...
В Риге протестовали противники перевода школ на латышский язык (11)
В субботу, 10 марта, состоялась акция протеста против...
Армия Сирии взяла под контроль часть мятежного анклава Восточная Гута (2)
Сирийская армия в субботу усилила наступление на...
Хакеры похитили в МИД Германии протокол по "Брекзит" (3)
Издание Spiegel Online сообщает подробности старых и новых...
TOP новостей
Иммигранты из Беларуси и Украины сталкиваются в Литве с жестокой реальностью (134)
Приехавшие в Литву украинцы и белорусы сталкиваются...
Ландсбергис поздравляет с восстановлением независимости: Литва хороша даже из больницы (76)
Первый фактический глава независимой Литвы профессор...
Сквернялис: у части работников увеличатся зарплаты (4)
Представляя повестку для весенней сессии парламента,...
Маяускас планы не меняет: в понедельник подаст заявление в прокуратуру (5)
Депутат парламента Литвы Миколас Маяускас пока еще в...