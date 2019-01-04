В результате взлома в интернет попали данные депутатов всех партий бундестага, кроме АдГ. Паспорта, кредитки, адреса, телефоны, чаты и другие документы политиков, среди которых и Меркель, "висели" в Сети с декабря.
© Reuters/Scanpix

Личные данные и документы сотен немецких политиков, среди которых оказалась и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), были выставлены на всеобщее обозрение в интернете предположительно в результате кибератаки. Об этом немецкая общественно-правовая медиакомпания RBB сообщила в пятницу, 4 января.

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В Сеть попали данные кредитных карт, номера телефонов, адреса, личные и внутрипартийные документы, такие как паспорта, счета, письма, приглашения, заявки на посещение партсъездов и даже содержимое чатов депутатов партий, представленных в бундестаге - за исключением "Альтернативы для Германии" (АдГ), депутатов земельных ландтагов, немецких членов европарламента, а также политиков коммунального уровня. Таким образом, пострадали парламентарии из блока ХДС/ХСС, партий СДПГ, "Союз-90"/"зеленые", Левой партии и СвДП.

Преступники до сих пор не обнаружены, мотивы взлома и слива данных пока неизвестны. Также не выяснено, откуда именно была похищена эта информация. Судя по всему, системного подхода к поиску данных у хакеров не было - они просто опубликовали все, что им удалось украсть. Политически важных или секретных материалов там, вероятнее всего, нет, утверждает медиакомпания. Однако ущерб может оказаться значительным из-за большого объема похищенных личных данных политиков.

А была ли кибератака?

Ссылки на похищенные данные были распространены через соцсеть Twitter в конце декабря - в виде "предрождественских сюрпризов". Однако заметили их только вечером 3 января. В настоящий момент представители пострадавших партий занимаются оценкой нанесенного им ущерба, а спецслужбы блокируют доступ к ставшей общественным достоянием информации.

Правительство ФРГ позднее в тот же день сообщило, что проверяет, имела ли место хакерская атака как таковая. По одной из версий, некто, имеющий доступ к частным данным в силу своей деятельности, мог предать огласке чувствительную информацию, передает агентство dpa. Уже известно, что утечка данных произошла не через правительственную сеть. Проверяется версия о возможном хищении данных через внутреннюю сеть бундестага.

Deutsche Welle
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