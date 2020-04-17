Хакеры атакуют американские центры исследования COVID-19

Американские спецслужбы расследуют факты хакерских атак, которым подвергаются научные и медицинские центры, изучающие методы лечения COVID-19. Об этом в четверг, 16 апреля, в интернет-дискуссии, организованной вашингтонским Институтом Аспена, сообщила зампомощника директора ФБР по борьбе с киберпреступностью Тоня Угорец.

"Мы, конечно, наблюдали разведывательную деятельность и даже взломы в некоторых из этих учреждений, особенно тех, которые публично заявили, что работают над исследованиями в области изучения COVID-19", - сказала она. По словам Угорец, эти хакеры относятся к группам, получающим "государственную поддержку", однако, она не назвала страны, которые могут быть в этом замешаны.

Зампомощника директора ФБР признала, что для медицинских и научных учреждений важно рекламировать свою деятельность, однако, тем самым они становятся мишенью для злоумышленников, которые хотят похитить конфиденциальную информацию.