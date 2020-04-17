Хакеры атакуют американские центры исследования COVID-19

Американские спецслужбы расследуют факты хакерских атак, которым подвергаются научные и медицинские центры, изучающие методы лечения COVID-19. Об этом в четверг, 16 апреля, в интернет-дискуссии, организованной вашингтонским Институтом Аспена, сообщила зампомощника директора ФБР по борьбе с киберпреступностью Тоня Угорец.
"Мы, конечно, наблюдали разведывательную деятельность и даже взломы в некоторых из этих учреждений, особенно тех, которые публично заявили, что работают над исследованиями в области изучения COVID-19", - сказала она. По словам Угорец, эти хакеры относятся к группам, получающим "государственную поддержку", однако, она не назвала страны, которые могут быть в этом замешаны.
Зампомощника директора ФБР признала, что для медицинских и научных учреждений важно рекламировать свою деятельность, однако, тем самым они становятся мишенью для злоумышленников, которые хотят похитить конфиденциальную информацию.
TOP новостей
Пока врачи ждут надбавок, зарплаты советников главы Минздрава увеличились до невиданных размеров (119)
Заместителям министра здравоохранения Литвы в первом...
Министр: Литва достигла пика распространения коронавируса (49)
Литва достигла пика распространения коронавируса ,...
Президент Литвы: поведение Беларуси по коронавирусу изменилось (37)
Прежний либеральный подход властей Беларуси к...
Премьер-министр о поведении покупателей: не хотелось бы в среду отзывать смягчение карантина (51)
15 апреля правительство Литвы приняло решение о...
В Литве подтвержден 33-й случай смерти от коронавируса (7)
Минздрав сообщает, что в Литве подтвержден 33-й случай...