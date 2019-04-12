Хакеры Anonymous пригрозили отомстить британским властям за арест Ассанжа

"Отпустите Ассанжа или вы поплатитесь!" - говорится в заявлении. Его авторы утверждают, что Ассанжа "любят люди по всему миру, особенно те, кто способен видеть сквозь пропаганду, которая оправдывает внешнюю политику США и их союзников".

Хакеры отметили, что Ассанж стал врагом как демократов, так и республиканцев в США. Сначала он опубликовал документы о "военных преступлениях администрации Джорджа Буша", а впоследствии, перед президентскими выборами 2016 года, рассказал о коррупции в окружении кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В заявлении хакеров подчеркивается, что каждый чиновник, причастный к аресту Ассанжа, теперь должен "трястись от страха". На таких "врагов народа" члены Anonymous готовы обрушить всю мощь интернета.

Авторы заявления отмечают, что в течение последних недель был упущен шанс спасти Ассанжа от ареста. Несмотря на тревожные сообщения о готовящемся задержании граждане Великобритании не встали на защиту журналиста в живую цепь вокруг посольства Эквадора. Теперь же хакеры рассчитывают, что на судьбу Ассанжа могут повлиять масштабные протесты, сравнимые с движением "желтых жилетов" во Франции.

Ранее в защиту Ассанжа выступил ряд правозащитных организаций. Так, Human Rights Watch заявила, что возможная экстрадиция Ассанжа в США "могла бы иметь опасные последствия для журналистов в цифровой век", особенно учитывая откровенную враждебность администрации [президента США Дональда] Трампа по отношению к ведущим СМИ.

Human Rights Watch рекомендовала властям Великобритании при принятии решения по вопросу выдачи Ассанжа США "учесть его физическое и умственное состояние, а также вероятные условия содержания [под стражей] в Соединенных Штатах человека, обвиняемого в преступлениях, затрагивающих национальную безопасность". Правозащитники в связи с этим напоминают, что сотрудники ООН резко критиковали американские власти за нарушение Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания во время досудебного содержания под стражей бывшего рядового сухопутных войск США, аналитика военной разведки Брэдли Мэннинга.

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) отметил, что на данный момент основателю WikiLeaks предъявлены обвинения "по одному пункту в попытке получить несанкционированный доступ к компьютеру".

В документе подчеркивается, что Ассанжу не предъявили обвинений непосредственно за публикацию секретных данных, полученных им от бывшего рядового сухопутных войск США, аналитика американской военной разведки Брэдли Мэннинга. Такой шаг, по оценке КЗЖ, "имел бы широкие негативные последствия для свободы прессы". Вместе с тем, как указывают представители комитета, власти США интерпретируют взаимодействие Ассанжа с Мэннингом как часть преступного сговора.

Британская организация "Центр журналистских расследований" выразила глубокую озабоченность арестом Ассанжа, предупредив, что его экстрадиция в США стала бы ударом по журналистским расследованиям. Организация Amnesty International также выступила против его выдачи американским властям, заявив о риске, что его права в США будут нарушены.

Арест журналиста

Утром 11 апреля австралийского журналиста Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне, где он укрывался с 2012 года. Полиция действовала на основании приглашения эквадорских властей, которые решили избавиться от своего гостя.

Арест был произведен на основании ордера за неявку в суд, выданного еще в 2012 году Вестминстерским магистратским судом. Тогда суд принял решение экстрадировать Ассанжа в Швецию, где его ждал судебный процесс по обвинениям в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Однако Ассанж, который ранее был выпущен на свободу под залог, предпочел укрыться в посольстве Эквадора - он опасался, что из Швеции неминуема экстрадиция в США из-за его деятельности в WikiLeaks.

В полицейском участке Ассанжу был предъявлен второй ордер на арест, на этот раз от Министерства юстиции США, которое заявило, что будет добиваться его выдачи. Ведомство уточнило, что основателю WikiLeaks инкриминируется сговор с целью получения несанкционированного доступа к данным, которые хранились на принадлежащих правительству США компьютерах.

Уже в 14:00 (16:00 мск) основателя WikiLeaks доставили в Вестминстерский магистратский суд и после недолгого судебного разбирательства оставили под стражей, признав виновным в неявке в суд в 2012 году. Сам австралиец своей вины не признал.

Это дело теперь будет передано в другой лондонский суд - Королевский суд Саутворка, который определит меру наказания: по словам адвоката, его подзащитному грозит не более года тюрьмы. Вестминстерский магистратский суд в свою очередь уже 2 мая проведет предварительные слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа в США, этот процесс может затянуться на долгие месяцы.

После ареста Ассанжа министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал не заниматься героизацией австралийца. "Джулиан Ассанж не герой, и никто не стоит выше закона. Он годами прятался от правды", - сказал Хант, поблагодарив за сотрудничество власти Эквадора и лично президента Ленина Морено, решение которого он назвал "очень мужественным".

Сам Морено объявил, что власти страны пошли на такой шаг по причине "агрессивного и неуважительного поведения Ассанжа и его враждебных заявлений в адрес" южноамериканской республики. При этом, по заявлению главы государства, Кито получил от Лондона гарантии невыдачи основателя WikiLeaks в государство, где ему будет грозить смертная казнь.

Тем временем Министерство юстиции США подтвердило, что добивается экстрадиции Ассанжа. По версии американских властей, Ассанж в 2011 году получил от бывшего рядового Сухопутных войск США, аналитика американской военной разведки Брэдли Мэннинга несколько сотен тысяч отчетов, касающихся войны в Афганистане и Ираке, сотни досье на заключенных спецтюрьмы на базе американских ВМС в Гуантанамо, а также сообщения, которыми обменивались сотрудники Госдепартамента. Позже большая часть этих данных была опубликована на сайте WikiLeaks. Ассанжа обвиняют в том, что он содействовал Мэннингу во взломе компьютеров, а также убеждал его похитить и иные данные.

Многие СМИ отмечали, что Ассанжу могут в США предъявить те же обвинения, что и Мэннингу, которому могла грозить смертная казнь. Он был арестован в 2010 году на американской военной базе в Кувейте, а в 2013 году приговорен к 35-летнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже и краже госсобственности.

Во время пребывания в тюрьме он заявил о намерении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси, ему было разрешено начать гормональную терапию. Мэннинг вышел на свободу в 2017 году, поскольку приговор ему был смягчен по решению 44-го президента США Барака Обамы.

Ассанжу по выдвинутым против него обвинениям в настоящее время грозит до пяти лет тюремного заключения. Вместе с тем телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что власти США могут выдвинуть в отношении основателя WikiLeaks и дополнительные обвинения.

Американские официальные лица ранее заявляли, что Ассанж может располагать информацией о российском вмешательстве в выборы 2016 года в США. В период предвыборной кампании WikiLeaks опубликовала внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии США, что негативно отразилось на популярности кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Спецслужбы США утверждали, что РФ якобы организовала хакерскую атаку на комитет демократов для похищения и последующей передачи WikiLeaks указанных документов.