Хакер Селезнев признался в США в новых преступлениях

Второй эпизод связан с деятельностью сайта Carder.su. Участники сети также похищали данные кредитных карт. Убытки от их деятельности оцениваются минимум в 50 млн долларов.

Сына российского депутата Валерия Селезнева Романа задержали на Мальдивских островах в 2014 году, после чего доставили в США. По версии следствия, он нанес ущерб в 170 миллиардов рублей, на его компьютере нашли 1,7 млн украденных номеров кредитных карт.

В апреле Федеральный суд в Сиэтле приговорил Селезнева к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве - огромный для подобных дел срок объяснялся масштабом ущерба, который нанесла его противоправная деятельность.

Депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также российский МИД заявляли о похищении россиянина и нарушении норм международного права.