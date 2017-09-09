Хакер Селезнев признался в США в новых преступлениях

Второй эпизод связан с деятельностью сайта Carder.su. Участники сети также похищали данные кредитных карт. Убытки от их деятельности оцениваются минимум в 50 млн долларов.
Сына российского депутата Валерия Селезнева Романа задержали на Мальдивских островах в 2014 году, после чего доставили в США. По версии следствия, он нанес ущерб в 170 миллиардов рублей, на его компьютере нашли 1,7 млн украденных номеров кредитных карт.
В апреле Федеральный суд в Сиэтле приговорил Селезнева к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве - огромный для подобных дел срок объяснялся масштабом ущерба, который нанесла его противоправная деятельность.
Депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также российский МИД заявляли о похищении россиянина и нарушении норм международного права.
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