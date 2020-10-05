Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) предостерег от безответственных действий в диалоге Евросоюза и Великобритании об отношениях после "Брекзита". Немецкий министр перед встречей с главой делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишелем Барнье в понедельник, 5 октября, призвал все заинтересованные стороны к компромиссу. Мас напомнил о пандемии, осложнившей жизни и гражданам Соединенного Королевства, и гражданам ЕС. И на фоне этого "жесткий "Брекзит" - выход Великобритании из ЕС без соглашения - стал бы "абсолютно безответственным", подчеркнул немецкий министр.

Многие вопросы остаются неразрешенными, отметил немецкий министр. Мас особо выделил необходимость решений по таким пунктам, как будущее пограничного режима между Северной Ирландией и членом ЕС - Ирландией, а также единство внутреннего рынка Евросоюза. Целью является "тесное и амбициозное партнерство" Соединенного Королевства с ЕС, подчеркнул глава МИД Германии.

Глава делегации ЕС Барнье после переговоров с Масом намерен также встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel).

Палата общин Великобритании приняла спорный закон о внутреннем рынке

Британское правительство на фоне затянувшихся переговоров об экономических отношениях Европейского Союза и Великобритании после "Брекзита" представило законопроект о внутреннем рынке. Документ содержит изменения, которые предполагается внести в соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Суть спорного законопроекта заключается в том, что Северной Ирландии и по завершении переходного периода в конце года будет гарантирован "неограниченный доступ" к британскому внутреннему рынку, это же касается неограниченного обмена товарами. Палат общин Великобритании 29 сентября одобрила документ в третьем чтении, законопроект перешел в Палату лордов, обсуждение в которой продлится до декабря.

Великобритания вышла из Евросоюза 31 января нынешнего года. В переходную фазу до конца 2020-го она остается в составе внутреннего рынка ЕС и таможенного союза. Диалог ЕС и Великобритании об отношениях после "Брекзита" возобновился в середине августа после короткой летней паузы. Мишель Барнье тогда констатировал, что "с соглашением или без него" перемены неизбежны, и предприятиям и гражданам следует готовиться к ним.