Президент Гватемалы Джимми Моралес распорядился перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В своем посте в "Фейсбуке" Моралес пояснил, что решение было принято им после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
© AFP / Scanpix

На прошлой неделе Гватемала была одной из семи стран-членов ООН, проголосовавших против резолюции ООН, требующей от США пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

Дональд Трамп пригрозил прекратить финансовую помощь странам, которые голосовали против этого решения США, которые стали первым государством, признавшим Иерусалим столицей Израиля с момента основания государства в 1948 году. США являются важным финансовым донором для Гватемалы — развивающейся центральноамериканской страны.

Генеральная ассамблея ООН 21 декабря приняла резолюцию с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля. Против резолюции проголосовали только девять государств — США, Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того.

В поддержку резолюции высказались 128 стран, в том числе Россия, власти которой ранее критиковали решение президента США Дональда Трампа. Еще 35 государств воздержались.

В резолюции не упоминаются США, но говорится, что все решения по Иерусалиму должны быть отменены. В тексте отмечено, что любые решения, касающиеся статуса города, считаются недействительными.

Согласно уставу ООН, решение Генассамблеи носит рекомендательный, символический характер и, в отличие от решений Совета Безопасности ООН, не является обязательным к исполнению. Накануне, 20 декабря, Трамп пригрозил лишить финансовой помощи страны, которые поддержат резолюцию ООН, осуждающую признание Иерусалима в качестве столицы Израиля.

"Они берут у нас сотни миллионов и даже миллиарды долларов и голосуют против нас, — сказал президент США. — Ну и пусть голосуют. Мы на этом сильно сэкономим. Нам все равно".

Президент США объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе американского посольства из Тель-Авива. Лидеры арабских стран ранее просили Трампа воздержаться от этого шага, способного спровоцировать новый виток конфликта в регионе.

Президент США объявил, что поручил госдепартаменту начать процесс переноса посольства в Иерусалим, но в то же время уведомил конгресс об отсрочке переноса еще на шесть месяцев. Все президенты США, включая Трампа, подписывают этот документ каждые шесть месяцев с тех пор, как в 1995 году конгресс принял решение о переводе посольства.

Премьер-министр Беньямин Натаньяху еще до голосования заявил во время своего выступление в израильском городе Ашдод, что "Иерусалим является столицей Израиля, вне зависимости от того, признает его таковым ООН или нет".

Статус Иерусалима — один из самых острых вопросов в отношениях между Израилем и арабскими соседями. Израиль считает Иерусалим своей столицей, но палестинцы верят, что Восточный Иерусалим — столица их будущего государства.

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