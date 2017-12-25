На прошлой неделе Гватемала была одной из семи стран-членов ООН, проголосовавших против резолюции ООН, требующей от США пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля.
Дональд Трамп пригрозил прекратить финансовую помощь странам, которые голосовали против этого решения США, которые стали первым государством, признавшим Иерусалим столицей Израиля с момента основания государства в 1948 году. США являются важным финансовым донором для Гватемалы — развивающейся центральноамериканской страны.
Генеральная ассамблея ООН 21 декабря приняла резолюцию с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля. Против резолюции проголосовали только девять государств — США, Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того.
В поддержку резолюции высказались 128 стран, в том числе Россия, власти которой ранее критиковали решение президента США Дональда Трампа. Еще 35 государств воздержались.
В резолюции не упоминаются США, но говорится, что все решения по Иерусалиму должны быть отменены. В тексте отмечено, что любые решения, касающиеся статуса города, считаются недействительными.
Согласно уставу ООН, решение Генассамблеи носит рекомендательный, символический характер и, в отличие от решений Совета Безопасности ООН, не является обязательным к исполнению. Накануне, 20 декабря, Трамп пригрозил лишить финансовой помощи страны, которые поддержат резолюцию ООН, осуждающую признание Иерусалима в качестве столицы Израиля.
"Они берут у нас сотни миллионов и даже миллиарды долларов и голосуют против нас, — сказал президент США. — Ну и пусть голосуют. Мы на этом сильно сэкономим. Нам все равно".
Президент США объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе американского посольства из Тель-Авива. Лидеры арабских стран ранее просили Трампа воздержаться от этого шага, способного спровоцировать новый виток конфликта в регионе.
Президент США объявил, что поручил госдепартаменту начать процесс переноса посольства в Иерусалим, но в то же время уведомил конгресс об отсрочке переноса еще на шесть месяцев. Все президенты США, включая Трампа, подписывают этот документ каждые шесть месяцев с тех пор, как в 1995 году конгресс принял решение о переводе посольства.
Премьер-министр Беньямин Натаньяху еще до голосования заявил во время своего выступление в израильском городе Ашдод, что "Иерусалим является столицей Израиля, вне зависимости от того, признает его таковым ООН или нет".
Статус Иерусалима — один из самых острых вопросов в отношениях между Израилем и арабскими соседями. Израиль считает Иерусалим своей столицей, но палестинцы верят, что Восточный Иерусалим — столица их будущего государства.
Во Флориде при крушении самолета погибли пять человек
В американском штате Флорида в результате крушения...
В ООН вновь расследуют гибель генсека Хаммаршельда в авиакатастрофе (2)
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о...
Собчак подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Телеведущая Ксения Собчак подала документы в...
Хозяина пруда заставили убрать знак "полякам ловить рыбу запрещено" (19)
Билли Эванс, владелец рыбоводческого хозяйства "Филд...
TOP новостей
Сравнили использование денег в странах Балтии: Литва - не созидатель, а страна выплат (50)
Литва - единственная страна из стран Балтии, в которой...
Жизнь без электричества в избе в литовском лесу (76)
Каждый человек сам выбирает, как он хочет жить. У...
Брюссель осторожно оценивает идею Литвы отказаться от летнего времени (2)
Европейская комиссия (ЕК) рассматривает вопрос...
Раньше жители Литвы в праздники не пили: все изменилось в советское время (78)
Сегодня рождественский стол сложно себе представить...
Дом подписантов готовится экспонировать Акт 16 февраля (5)
Спустя почти 100 лет акт о независимости Литвы привезут...