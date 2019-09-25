Шведская школьница Грета Тунберг стала символом климатического протеста по всему миру. В прошлом году она отказалась ходить в школу по пятницам до тех пор, пока взрослые не начнут всерьез решать проблемы изменения климата, а вчера уже выступала с речью с трибуны Генассамблеи ООН.

По опросам, сделанным по запросу Организации объединенных наций, более 70% молодежи во всем мире встревожены изменением климата, более 60% считают это результатом деятельности человека.

Но оппонентов Тунберг волнует не это.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что позиция Греты Тунберг – довольно радикальная. Ее жалобу в ООН он не одобрил.

"Сомневаюсь, что подобные действия [Тунберг] являются эффективным подходом к решению проблемы, учитывая, что Франция прекращает использование угля, останавливает добычу [на своей территории] углеводородного сырья, принимает другие меры", – сказал Макрон в интервью радиостанции Europe 1.

По мнению французского президента, экоактивисты должны направить свои силы против стран, которые действительно ничего не делают и даже препятствуют борьбе с изменением климата.

Тунберг и раньше сталкивалась с критикой во Франции. В конце июля она выступила с речью во французском парламенте, но ряд депутатов не пришли на это мероприятие. В соцсетях они называли Тунберг "гуру апокалипсиса", "лауреатом Нобелевской премии страха" и "Джастином Бибером от экологии".

В Швейцарии Грету Тунберг яростно критикует Швейцарская народная партия. Члены партии называют ее марионеткой в руках взрослых.

Споры о самостоятельности шведской активистки ведут даже популярные русские блогеры, например, Владимир Гуриев, который в принципе верит в глобальное потепление. "И самое интересное в этой истории – кто все эти люди, которые заметили Грету и вытянули ее наверх, и зачем они это сделали, и чего они хотят. Но об этом никто нигде не пишет, такого вопроса просто нет".

Еще одна претензия к Тунберг – популизм. 16-летняя девушка не делает конкретных предложений, а только предъявляет требования к взрослым. Об этом была не одна колонка в ведущих мировых СМИ, например, в New York Times.

Среди критиков Тунберг и экодвижения – и организация стран экспортеров нефти ОПЕК. В июле генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сказал журналистам, что атаки экоактивистов на нефтяную отрасль – "ненаучные", а экодвижение, возможно, является самой большой угрозой для нефтяной отрасли в будущем. "Спасибо! Лучший комплимент!" – ответила на это Грета Тунберг в своем твиттере.

Самая неоднозначная реакция на Грету Тунберг принадлежит президенту США Дональду Трампу. Он, опубликовав в своем твиттере видео, где Тунберг говорит, что политики украли у нее детство, написал: "Она похожа на очень счастливую девочку, которая предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно это видеть!"

Грета Тунберг пока ему не ответила.