Шведская школьница Грета Тунберг стала символом климатического протеста по всему миру. В прошлом году она отказалась ходить в школу по пятницам до тех пор, пока взрослые не начнут всерьез решать проблемы изменения климата, а вчера уже выступала с речью с трибуны Генассамблеи ООН.
По опросам, сделанным по запросу Организации объединенных наций, более 70% молодежи во всем мире встревожены изменением климата, более 60% считают это результатом деятельности человека.
Но оппонентов Тунберг волнует не это.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что позиция Греты Тунберг – довольно радикальная. Ее жалобу в ООН он не одобрил.
"Сомневаюсь, что подобные действия [Тунберг] являются эффективным подходом к решению проблемы, учитывая, что Франция прекращает использование угля, останавливает добычу [на своей территории] углеводородного сырья, принимает другие меры", – сказал Макрон в интервью радиостанции Europe 1.
По мнению французского президента, экоактивисты должны направить свои силы против стран, которые действительно ничего не делают и даже препятствуют борьбе с изменением климата.
Тунберг и раньше сталкивалась с критикой во Франции. В конце июля она выступила с речью во французском парламенте, но ряд депутатов не пришли на это мероприятие. В соцсетях они называли Тунберг "гуру апокалипсиса", "лауреатом Нобелевской премии страха" и "Джастином Бибером от экологии".
В Швейцарии Грету Тунберг яростно критикует Швейцарская народная партия. Члены партии называют ее марионеткой в руках взрослых.
Споры о самостоятельности шведской активистки ведут даже популярные русские блогеры, например, Владимир Гуриев, который в принципе верит в глобальное потепление. "И самое интересное в этой истории – кто все эти люди, которые заметили Грету и вытянули ее наверх, и зачем они это сделали, и чего они хотят. Но об этом никто нигде не пишет, такого вопроса просто нет".
Еще одна претензия к Тунберг – популизм. 16-летняя девушка не делает конкретных предложений, а только предъявляет требования к взрослым. Об этом была не одна колонка в ведущих мировых СМИ, например, в New York Times.
Среди критиков Тунберг и экодвижения – и организация стран экспортеров нефти ОПЕК. В июле генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сказал журналистам, что атаки экоактивистов на нефтяную отрасль – "ненаучные", а экодвижение, возможно, является самой большой угрозой для нефтяной отрасли в будущем. "Спасибо! Лучший комплимент!" – ответила на это Грета Тунберг в своем твиттере.
Самая неоднозначная реакция на Грету Тунберг принадлежит президенту США Дональду Трампу. Он, опубликовав в своем твиттере видео, где Тунберг говорит, что политики украли у нее детство, написал: "Она похожа на очень счастливую девочку, которая предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно это видеть!"
Грета Тунберг пока ему не ответила.
К расследованию убийства чеченца в Берлине подключилась федеральная спецслужба Германии (1)
Следствие по делу об убийстве в Берлине чеченца...
Донецк окутал черный дым: у боевиков горит склад боеприпасов (4)
Утром, 25 сентября, в оккупированном Донецке загорелся...
"Гуру апокалипсиса": за что критикуют экоактивистку Грету Тунберг (4)
Грета Тунберг вместе с 15 другими детьми из 12 стран...
Комитет ООН по правам ребенка изучает жалобу экоактивистки Греты Тунберг (1)
Комитет ООН по правам ребенка изучает жалобу, поданную...
Индонезийцы протестуют против запрета на секс до брака
В Индонезии тысячи демонстрантов вышли на улицы,...
TOP новостей
Перемены в Литве: со следующего года налоги увеличатся для большего числа жителей (21)
После того как правительство Литвы приняло налоговую...
Глава Соцмина Литвы назвал три самые бедные группы общества (9)
Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис...
Налоговая инспекция: 27 000 жителей могут вернуть немало денег
25 сентября 2019 г. Государственная налоговая инспекция...
Константин Эггерт. Почему Россия вступила в новую фазу политического кризиса
Константин Эггерт о том, почему в России пришло время...
Погода будет переменчивой: от заморозков до 15 градусов тепла (2)
В ночь на среду тонкие облака не защитят от холода. Во...