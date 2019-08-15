Судно испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms со 147 беженцами на борту зашло в территориальные воды Италии. Об этом в четверг, 15 августа, представители организации написали в Twitter.

"Мы видим землю. Лампедуза… Конец этого кошмара уже близок", - сообщили активисты.

Ранее административный суд области Лацио приостановил действие декрета министра внутренних дел Маттео Сальвини, предполагающего штраф в миллион евро за заход гуманитарных судов в территориальные воды Италии.

В сопровождении военных кораблей

Как передает агентство ANSA, за перемещением судна наблюдают несколько патрульных катеров Финансовой гвардии Италии, а также представители портовой службы. Кроме того, его сопровождают два военных корабля. По информации агентства, члены спасательной миссии держат курс на один из Пелагских островов.

Разрешение встать на якорь

Ранее Ocean Viking, судно благотворительных организаций "Врачи без границ" и SOS Méditerranée, с 251 мигрантом на борту, а также Open Arms на протяжении длительного времени ожидали разрешения встать на якорь в одном из портов Мальты или Италии.

Маттео Сальвини, который возглавляет правопопулистскую партию "Лига", уже неоднократно отказывался принять корабли с мигрантами. Свыше месяца назад итальянские власти задержали капитана корабля Sea-Watch-3, немку Каролу Ракете (Carola Rackete), которая проигнорировала запрет и доставила беженцев на итальянский остров Лампедуза. Позднее Ракете освободили.