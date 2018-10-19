Мерфи отметил, что, по мнению его однопартийцев, уже введенные антироссийские санкции не оказывают на страну достаточного давления. Поэтому губернатор и его соратники по партии считают, что «Россия легко отделалась».
«Мы предпримем меры. Они будут включать в себя не только дипломатические решения, но и, конечно, санкции», — заключил Мерфи.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что администрация Штатов «каждые месяц-два» будет вводить новые антироссийские санкции.
Саграда-Фамилия заплатит Барселоне 36 миллионов евро
Строящийся храм Святого Семейства в Барселоне ,...
Русская зарубежная православная церковь также заявила о разрыве отношений с Константинополем (10)
Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о...
США пообещали дать жесткий ответ на смерть саудовского журналиста (4)
Президент США Дональд Трамп заявил, что саудовский...
Финский суд вынес приговор по делу прокремлевских троллей (9)
Суд в Хельсинки приговорил к 22 месяцам тюрьмы...
В США началась эпидемия опасной загадочной болезни (5)
Врачи США предупредили о росте заболеваемости острым...
TOP новостей
Ощущение кризиса уже беспокоит часть предпринимателей Литвы (5)
Настроение бизнеса, особенно занимающегося экспортом,...
Евреи Литвы возмущены высказываниями консерваторов Шимоните и Ушацкаса о Норейке: "Им должно быть стыдно" (38)
Председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски...
Оставленный на ночь на зарядке телефон взорвался у кровати ребенка (5)
Вильнюсец Арунас ночью проснулся, услышав громкий...
Плохой сбор основных налогов посылает сигнал о состоянии экономики Литвы (19)
Минфин Литвы сообщает, что в течение 9 месяцев 2018 года...
В Каунасской клинике на свет появились четверняшки
18 октября в Каунасской клинике произошло необычное...