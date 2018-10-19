Мерфи отметил, что, по мнению его однопартийцев, уже введенные антироссийские санкции не оказывают на страну достаточного давления. Поэтому губернатор и его соратники по партии считают, что «Россия легко отделалась».

«Мы предпримем меры. Они будут включать в себя не только дипломатические решения, но и, конечно, санкции», — заключил Мерфи.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что администрация Штатов «каждые месяц-два» будет вводить новые антироссийские санкции.