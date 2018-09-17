Guardian опубликовала видео насилия в южнокорейской церкви

На кадрах видно, как основатель южнокорейской церкви Grace Road Church Шин Ок Чжу тянет за волосы одного из последователей культа и задается вопросом: "Как мне убить этого демона?". Женщину и еще трех членов церкви арестовали месяц назад при посадке в аэропорту недалеко от Сеула, пишет британская газета.

На видео также видно, как основательница культа применяет насилие в отношении членов церкви: избивает последователей культа по лицу, таскает за волосы. Помимо этого, насилие применялось и внутри членов культа во время собраний в церкви. Они также били друг друга по лицу, следует из видео, переданного южнокорейской полицией.

"Ритуальные побои" практиковались приверженцами культа для того, чтобы "избежать наказания от бога", пишет The Guardian.

В 2014 году около 400 последователей культа переехали на Фиджи, после того, как основательница культа Шин Ок Чжу заявила, что остров является землей обетованной, где они могут выжить. Однако после переезда, как утверждают бывшие члены церкви, их паспорта забрали и заставили работать без оплаты, а также продолжать совершать ритуальные побои по отношению друг к другу.