Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в воскресенье, 24 февраля, призвал международное сообщество к радикальным мерам по решению кризиса в его стране. Призыву Гуайдо предшествовали массовые беспорядки на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией, вспыхнувшие вследствие приказа главы Венесуэлы Николаса Мадуро не пропускать в страну грузовики с гуманитарной помощью.
"Сегодняшние события вынуждают меня к действиям", - написал Гуайдо на своей странице в Twitter и обратился к иностранным государствам с просьбой сделать все возможное для освобождения его страны.
Он, в частности, апеллировал к высказыванию президента США Дональда Трампа, ранее заявившего, что правительство США ищет "возможности для мирного перехода власти, но при этом открыты все опции".
Дальнейшие возможности по урегулированию венесуэльского кризиса будут обсуждены в понедельник в Колумбии представителями стран Группы Лимы. В конференции примут участие вице-президент США Майк Пенс и временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.
Евросоюз осудил действия режима Мадуро
Европейский Союз осудил противостояние властей Венесуэлы, оказываемое ими в ответ на попытку иностранных государств доставить в страну гуманитарную помощь. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини обвинила правительство Николаса Мадуро в использовании при блокаде границы Венесуэлы "незаконных вооруженных групп", которые "запугивают гражданских лиц и парламентариев, желающих участвовать в распределении помощи".
По словам Могерини, Евросоюз встревожен сообщениями о "беспорядках, актах насилия и увеличении числа жертв" на венесуэльско-колумбийской границе. Она призвала венесуэльские силы безопасности проявлять сдержанность, отказаться от насилия и впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью, добавив, что ЕС готов увеличить ее размер. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) присоединился к призыву Федерики Могерини. "ЕС готов оказать помощь, - написал он на своей странице в Twitter. - Для этого режиму Мадуро необходимо снять блокаду".
В минувшие два дня обстановка в Венесуэле накалилась. В субботу, 23 феврали, правительство Колумбии отдало приказ о возвращении грузовиков с гуманитарной помощью для Венесуэлы. По словам министра иностранных дел Колумбии Ольмеса Трухильо, "мирный" караван грузовиков был остановлен по приказу главы Венесуэлы Николаса Мадуро. В результате беспорядков, вспыхнувших на границе двух стран, 37 человек были доставлены в больницы, добавил министр.
Пытаясь предотвратить доставку гуманитарной помощи из Колумбии и Бразилии в Венесуэлу, подконтрольные Мадуро военные отряды применили на границах слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границе с Бразилией были убиты минимум два человека, а на границе с Колумбией ранены сотни людей.
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