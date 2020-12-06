Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал бойкотировать назначенные на воскресенье, 6 декабря, выборы в Национальную ассамблею (НА) - однопалатный парламент страны. По его мнению, итоги голосования могут быть сфальсифицированы в пользу сторонников главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Нацассамблея - последний из ключевых органов в стране, остающихся под контролем сил оппозиции. Между тем Гуайдо уже заявил, что с 7 декабря начнет подготовку к референдуму по вопросу о продлении мандата НА. Нынешний мандат парламента истекает 5 января 2021 года. Хуан Гуайдо уже заявил, что запланировал проведение так называемых народных консультаций 12 декабря. Их оппозиция воспринимает как референдум о доверии главе Венесуэлы.

Полномочия Нацассамблеи передали Конституционному собранию

В августе 2016 года лояльный Мадуро Верховный суд признал все дальнейшие решения Нацассамблеи не имеющими силы. Большая часть полномочий данного органа была передана лояльному власти Конституционному собранию.

В парламентских выборах в Венесуэле должны принять участие более 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил страны. По итогам голосования предполагается избрать 277 членов (на 110 больше, чем в действующем созыве) однопалатного парламента.

Германия, США и еще более 50 стран признают временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, который провозгласил себя им еще в январе 2019 года. Несмотря на давление Вашингтона и катастрофическую ситуацию в экономике, Мадуро остается у власти, опираясь на поддержку со стороны военных, а также России и Китая.