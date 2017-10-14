В Кот-д'Ивуаре потерпел крушение грузовой самолет. Как сообщает в субботу, 14 октября, агентство AFP, со ссылкой на военные источники в результате аварии лайнера марки "Антонов" погибли четыре человека, еще шесть получили ранения. Все погибшие оказались гражданами Молдавии.
По предварительным данным, опубликованным ивуарийским новостным порталом Koaci, лайнер вылетел из аэропорта Абиджана Порт-Буэ около 8.30 по местному времени (11.30 мск). На его борту был груз с оборудованием, предназначавшимся для французской армии. Однако вскоре после взлета самолет рухнул в море.
Как отмечает издание, обломки самолета постепенно вынесло на берег. В районе крушения ведутся поисково-спасательные работы.
ФОТО и ВИДЕО: На заправке в Латвии заметили первый украинский суперкар (19)
В четверг, 12 октября, в Кекаве на автозаправке "Circle-K"...
Грузовой самолет рухнул в море у побережья Кот-д'Ивуара
Самолет, предположительно, перевозил грузы для...
Тимошенко заявила о планах баллотироваться в президенты Украины (6)
Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия...
Новым главой ЮНЕСКО избрана француженка Одри Азуле (1)
Новым генеральным директором Организации ООН по...
TOP новостей
Истинная причина: почему из Литвы бегут беженцы? (17)
Литва в данный момент по европейской программе...
В Литве не хватает медиков - вся надежда на приезжих (59)
Проблему нехватки медиков министр здравоохранения...
Сколько жители Вильнюса будут платить за отопление? (4)
В этом году новый отопительный сезон снова начался в...
Буткявичюс и семь "мятежников" покинули партию социал-демократов
Восемь членов фракции социал-демократов в Сейме,...
Рейд в Вильнюсе: выпил, дал взятку - в тюрьму (6)
В субботу утром вильнюсское дорожная полиция снова...