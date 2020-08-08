Грузия намерена развивать сотрудничество с западными странами и НАТО, заявил в 12-ю годовщину начала пятидневной российско-грузинской войны премьер-министр республики Георгий Гахария. "Мы продолжаем углублять партнерство по нашим стратегическим направлениям - это НАТО, США и Евросоюз. Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это процесс, и мы обязательно доведем его до конца", - указал Гахария в субботу, 8 августа.

Он подчеркнул, что евроатлантическая интеграция и мирное развитие страны являются обязательным условием восстановления территориальной целостности Грузии. Гахария и президент страны Саломе Зурабишвили в тот же день возложили венки к могилам погибших в августе 2008 года военнослужащих.

Медведев назвал "преступными" действия Тбилиси в 2008 году

В свою очередь Дмитрий Медведев, в 2008 году являвшийся президентом РФ и принявший решение о начале военной операции, назвал действия властей Грузии в отношении жителей Абхазии и Южной Осетии преступными. "Речь шла об объявлении войны Российской Федерации", - написал он в "Вконтакте".

По его словам, РФ защитила Абхазию и Южную Осетию от агрессии властей в Тбилиси и признала их полную независимость. "В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо", - указал он.

Пятидневная война

В результате пятидневной войны между Россией и Грузией в августе 2008 года Южная Осетия оказалась отторгнутой от Грузии, на ее территории была провозглашена непризнанная международным сообществом "республика". Во время продолжавшихся с 8 по 12 августа военных действий погибли около 850 человек. По данным ООН, во время конфликта около 120 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Порядка 30 тысяч грузин до сих пор не могут вернуться в Южную Осетию.

Война была остановлена при посредничестве Евросоюза и лично Николя Саркози - тогдашнего президента председательствовавшей в ЕС Франции. Совместно с российским коллегой Дмитрием Медведевым Саркози выработал план мирного урегулирования. Документ содержал шесть пунктов, в их числе - вывод вооруженных сил на позиции, которые они занимали до начала военного конфликта. Между тем Россия по сей день сохраняет военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии, не выполняя данный пункт плана.

Кроме того, Москва признала оба региона в качестве "суверенных государств". Из всех стран мира независимость Абхазии и Южной Осетии также признали лишь Никарагуа, Венесуэла, карликовое островное государство Науру, а также Сирия.