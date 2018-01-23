Грузия получила от США первую партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил глава Минобороны Грузии Леван Изория по итогам встречи в Тбилиси с послом США Яном Келли.
Levanas Izoria
© Sputnik / Scanpix

"Первый этап закупки системы успешно завершен. Система Javelin находится в Грузии в безопасном месте", - цитирует министра сайт Минобороны Грузии.

Он также уточнил, что в ближайшее время грузинские военнослужащие начнут осваивать новую систему, пишут "Новости Грузии".

"Мы в ближайшее время начнем подготовку к тому, чтобы наши военные сумели приобрести те навыки, которые обязательны для использования этой системы", - приводит слова Изории.

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Изория и Келли также обсудили и программу оборонной готовности, которая стартует с весны 2018 года в Грузии и будет осуществляться при поддержке США.

"Мы желаем, чтобы Грузия была более успешной. Для этого у нее должны быть очень сильные оборонные возможности, что позволит ей сдержать агрессию и те внешние силы, которые наносят ущерб стране", - приводит слова Яна Келли "Грузия Online".

Помимо Изория и Келли на встрече присутствовали первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани, военный атташе США, полковник Джефри Хартман, представитель посольства США Джеймс Моррис и руководитель офиса по сотрудничеству в сфере обороны (ODC), вице-полковник Джон Мейерс.

Договоренность о продаже Грузии американских комплексов была достигнута в 2017 году. Тогда Госдепартамент одобрил продажу Тбилиси ракетных комплексов на сумму 75 млн. долларов. Позднее сделку одобрил американский Конгресс.

В Минобороны Грузии заверяли, что американские противотанковые комплексы нужны им исключительно в оборонительных целях. В США заявляли, что сделка поможет национальной безопасности Соединенных Штатов, но не изменит военный баланс сил в регионе. В свою очередь, в Москва выразила обеспокоенность закупками Грузии.

NEWSru.com
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