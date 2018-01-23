"Первый этап закупки системы успешно завершен. Система Javelin находится в Грузии в безопасном месте", - цитирует министра сайт Минобороны Грузии.
Он также уточнил, что в ближайшее время грузинские военнослужащие начнут осваивать новую систему, пишут "Новости Грузии".
"Мы в ближайшее время начнем подготовку к тому, чтобы наши военные сумели приобрести те навыки, которые обязательны для использования этой системы", - приводит слова Изории.
Изория и Келли также обсудили и программу оборонной готовности, которая стартует с весны 2018 года в Грузии и будет осуществляться при поддержке США.
"Мы желаем, чтобы Грузия была более успешной. Для этого у нее должны быть очень сильные оборонные возможности, что позволит ей сдержать агрессию и те внешние силы, которые наносят ущерб стране", - приводит слова Яна Келли "Грузия Online".
Помимо Изория и Келли на встрече присутствовали первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани, военный атташе США, полковник Джефри Хартман, представитель посольства США Джеймс Моррис и руководитель офиса по сотрудничеству в сфере обороны (ODC), вице-полковник Джон Мейерс.
Договоренность о продаже Грузии американских комплексов была достигнута в 2017 году. Тогда Госдепартамент одобрил продажу Тбилиси ракетных комплексов на сумму 75 млн. долларов. Позднее сделку одобрил американский Конгресс.
В Минобороны Грузии заверяли, что американские противотанковые комплексы нужны им исключительно в оборонительных целях. В США заявляли, что сделка поможет национальной безопасности Соединенных Штатов, но не изменит военный баланс сил в регионе. В свою очередь, в Москва выразила обеспокоенность закупками Грузии.
Пекин и Сеул раскритиковали США за протекционистские тарифы на импорт
В США введены новые ввозные пошлины на импортные...
Что нового, кроме Трампа, принесет Давос-2018? (1)
23 января сильные мира сего в 48 раз встретятся в Давосе...
В Турции задержаны десятки человек по подозрению в пропаганде терроризма
Власти Турции задержали по подозрению в пропаганде...
ЕС изъял из черного списка офшоров восемь стран (1)
Совет Евросоюза исключил восемь стран из черного...
Грузия получила первые американские противотанковые комплексы Javelin (7)
Грузия получила от США первую партию американских...
TOP новостей
В прошлом году "Газпром" занял почти 60% литовского газового рынка (79)
В прошлом году потребление природного газа в Литве...
Появились счета за отопление – суммы отличаются в 9 раз (32)
В декабре 2017 года стоимость отопления в типовых...
Торговые центры в Литве намерены отказаться от самых дешевых яиц (57)
Больше 90% покупателей в Литве покупают самые дешевые...
Архитектор польской экономики Бальцерович: мы сворачиваем на опасный путь Эксклюзивно (17)
Министр финансов первого некоммунистического...
В центре Вильнюса лопнула труба – улицу затопило водой аварию должны ликвидировать до полуночи (18)
23 января в обеденное время на ул. Упес в Вильнюсе...