События 9 апреля 1989 года вызвали в Грузии волну возмущения и протестов. Через два года, 9 апреля 1991 года, на основании результатов референдума, проведенного 31 марта того же года, Грузия объявила о восстановлении независимости.

"Этот день является одним из важных в истории независимости нашей страны... Мне сложно припомнить факты такой консолидации в течение последних тридцати лет... Действительно, бесценен вклад этих людей, кто пожертвовал жизнью ради нашей независимости... Хотя борьба на независимость и свободу пока не завершена. Для этого необходимо вернуть нашу страну в европейскую семью. Европейская и атлантическая интеграция будут завершающей вехой этой миссии, начатой 30 лет назад", – заявил журналистам глава грузинского МИДа Давид Залкалиани.

Полная поддержка

В свою очередь, в день 30-летней годовщины апрельской трагедии исполняющий обязанности посла Соединенных Штатов в Грузии Росс Уилсон посетил Музей Советской оккупации Грузии и заявил, что на него произвело особенно сильное впечатление та часть экспозиции, которая посвящена трагическим событиям 9 апреля 1989 года. Уилсон отметил в своем комментарии для СМИ, что у Грузии трудности с Россией продолжаются по сей день в разной форме: это оккупация Абхазии и Южной Осетии, давление на правительство и политическую систему, распространение дезинформации, пропаганда и другие проблемы.

"Соединенные Штаты Америки выражают полную поддержку Грузии, которая не жалеет усилий для сохранения своей независимости, свободы и демократии", – заявил 9 апреля исполняющий обязанности посла Соединенных Штатов в Грузию.

Стремление к свободе

Политолог Нико Тоидзе считает, что именно в результате трагедии, произошедшей 9 апреля 1989 года, в сознании населения страны независимость Грузии стала неминуемой.

"Этот день стал символом бессмысленной жестокости, на которой держалась все эти годы советская система. Несмотря на чрезвычайное положение, объявленное после кровопролития, демонстрации не прекращались, и решимость людей высвободиться из щупальцев загнивающего режима-монстра стала еще сильнее", – отметил эксперт.

Несмотря на то, что к тому времени СССР был уже "государством-банкротом" – как в экономическом, так и в политическом плане, именно решительный настрой населения, объединенного стремлением обрести независимость, способствовал тому, что советское руководство отступило.

"Советский Союз к тому времени был уже на грани развала, но, тем не менее, у центральных властей пока еще был ресурс для нового силового сценария в отношении Грузии. Хотя то, что за резней 9 апреля не последовали репрессии было результатом именно того решительного настроя, который консолидировал практически все грузинское общество", – считает Тоидзе.

Симптом заката

Георгий Мчедлишвили из Международного Черноморского университета считает, что на глобальном и историческом уровне трагедия 9 апреля явилась симптомом распадающегося Советского Союза.

"То, как была разогнана мирная демонстрация в Тбилиси, шло вразрез с принципами гласности и плюрализма, с которыми тогдашний лидер СССР Михаил Горбачев вошел в историю. Исходила ли директива силового разгона демонстрации от высшего политического руководства, или же это была инициатива силовых структур и министерства обороны СССР без согласия Горбачева –в любом случае факт разгона, при котором погиб 21 человек и сотни оказались ранены или отравлены газом, свидетельствует о политическом банкротстве Москвы, т.н. "центра"", – сказал Мчедлишвили в интервью Русской службы "Голоса Америки".

Что касается непосредственной причины, из-за которой начались массовые выступления с конца марта 1989 года, вспоминает эксперт, это было послание абхазских сепаратистов, требовавших отделения автономной республики Абхазии от Грузии.

"Стало понятно, что советское руководство пойдет на договор с лидерами сепаратистски-настроенных жителей автономных республик Грузии для того, чтобы наказать Тбилиси за "непослушание" – т.е. требование независимости. К сожалению, эта тактика Москвы стала основным методом правопреемника Союза – Российской Федерации. Трагедия 9 апреля и затем абсолютно тенденциозные оценки со стороны центральных СМИ и властей, ускорили процесс дистанцирования Грузии от Советского Союза, исегодня является, возможно, первопричиной плохих отношений между Грузией и Россией", – считает Георгий Мчедлишвили.