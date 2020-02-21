Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке на правительственные сайты

Министерство иностранных дел Грузии, в четверг, 20 февраля, обвинило Россию в причастности к организации и проведению в октябре 2019 года масштабной кибератаки на грузинские правительственные и коммерческие сайты.
"28 октября 2019 года в Грузии была осуществлена масштабная кибератака на сайты, серверы и другие операционные системы Администрации президента Грузии, судов, различных муниципальных собраний, государственных и коммерческих учреждений и средств массовой информации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте грузинского внешнеполитического ведомства.
Согласно расследованию, проведенному грузинской стороной, и информации, собранной в результате сотрудничества с партнерами, эта кибератака была спланирована и проведена Главным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщило ведомство.
"Нарушение суверенитета"
По данным грузинского МИДа, целью кибератаки было "подорвать национальную безопасность Грузии, нанести ущерб грузинскому населению, помешать функционированию государственных органов, а также различных организаций".
Действия России в Тбилиси расценили как нарушение суверенитета. "Грузия осуждает эту кибератаку, которая противоречит принципам и нормам международного права и является очередным посягательством на суверенитет Грузии; направлена против европейской и евроатлантической интеграции страны и ее демократического развития", - говорится в заявлении.
МИД Грузии также призвал международное сообщество отреагировать на произошедшее.
Россия отвергает обвинения
Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на правительственные грузинские сайты, заявил 20 февраля замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Россия не имеет к этому никакого отношения. Мы никуда не вмешивались, вмешиваться не собираемся", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".
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