Бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили, заручившуюся поддержкой правящей партии, называют фаворитом президентской гонки.

Главные конкуренты Зурабишвили - оппозиционные кандидаты, которые также занимали министерские посты в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили.

Согласно новой конституции, которая начнет действовать после инаугурации, полномочия новоизбранного президента будут ограничены.

Но как для оппозиции, так и для правящей партии эти выборы - важный тест, который в значительной степени может предопределить их результат уже на парламентских выборах в 2020 году.

Почему эти выборы важны

Новый президент будет избран на шестилетний срок и сменит Георгия Маргвелашвили, который занимал эту должность с 2013 года.

После его инаугурации в силу вступит новая конституция, которая завершит переход Грузии к парламентской форме правления. Следующего президента в 2024 году будет выбирать уже избирательная коллегия, состоящая из 300 делегатов.

Согласно новой конституции, президент по-прежнему является главой государства и представляет страну на международной арене. Но в принятии решений полномочия президента ограничены.

"Политические силы видят эти выборы как репетицию перед парламентскими выборами и стараются таким образом повлиять на политический климат, показать общественности, что у них есть реальная сила что-то изменить и укрепить свои позиции к парламентским выборам",- говорит эксперт по международным отношениям Георгий Гобронидзе.

Некоторые оппозиционные кандидаты в случае победы намерены добиваться внеочередных парламентских выборов. Но, по словам Гобронидзе, в условиях новой конституции распустить парламент, в котором у правящей партии большинство, президенту будет непросто.

"Функции президента, связанные в том числе с роспуском парламента, скорее номинальные. Поэтому тут вопрос в том, насколько оппозиционный президент станет народным лидером и уже вместе с народом сможет вынудить власти пойти на внеочередные выборы", - говорит Гобронидзе.

Харизматических лидеров, которые смогли бы стать такими народными лидерами, среди сегодняшних оппозиционных кандидатов в президенты, по его словам, не видно. И хотя у представителей прежней власти, которые сегодня в оппозиции, есть опыт революции, в самом обществе тяги к подобным политическим кризисам нет, считает он.

Кто борется за президентский пост?

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать достаточного количества голосов, состоится второй тур.

Всего на выборах было зарегистрировано 25 кандидатов в президенты. Желающих поучаствовать в избирательной гонке было почти в два раза больше, но им было отказано в регистрации по различным причинам.

19 из 25 кандидатов были выдвинуты политическими партиями, а шесть - инициативными группами.

Среди кандидатов есть как опытные политики, так и малоизвестные широкой публике кандидаты.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на парламентских выборах 2016 года получила 115 из 150 мест в законодательном органе.

Но на президентских выборах выдвигать своего кандидата партия не стала, поддержав независимого кандидата, бывшего министра иностранных дел Зурабишвили. Она заручилась поддержкой правящей партии на предыдущих парламентских выборах в качестве мажоритарного депутата, и многие считают ее независимым кандидатом только формально.

Ее главными конкурентами в борьбе за первенство предположительно будут представитель "Единого национального движения" (ЕНД) от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе и кандидат "Европейской Грузии - Движения за свободу" Давид Бакрадзе.

Они, как и Зурабишвили, занимали посты министров иностранных дел в правительстве Саакашвили.

Предвыборная кампания: активная и негативная

Предвыборная борьба в Грузии была напряженной. В преддверии выборов телеканал "Рустави-2" начал публиковать скрытые записи, которые вызвали подозрения в возможном участии представителей властей в коррупции и незаконных сделках.

Кроме скрытых записей, телеэфир заполнили предвыборные клипы кандидатов, в которых они критиковали, а порой и высмеивали оппонентов. Обсуждений программ кандидатов было гораздо меньше.

Больше всего досталось кандидату, получившему поддержку правящей партии. Уроженка Франции Зурабишвили стала объектом насмешек в социальных сетях за ошибки, с которыми она говорит на грузинском языке.

Фрагменты ее выступлений, где она допускает ляпы, использовали и в предвыборном клипе ее оппоненты из оппозиционного объединения "Сила в единстве".

Гораздо более серьезные обвинения звучали в адрес Зурабишвили из-за ее заявлений об ответственности прежних властей за события августа 2008 года. "Европейская Грузия" припомнила Зурабишвили опубликованную ей десять лет назад книгу, фрагменты которой использовала российская сторона в Международном суде ООН.

В 2011 году этот суд постановил, что поданный Грузией против России иск не подпадает под его юрисдикцию.

Ее конкурента Григола Вашадзе оппоненты обвиняют в пророссийских настроениях. На улицах даже появились сатирические плакаты, на которых Вашадзе изображен на ручках у российского президента и с флажком ФСБ.

Заявление о том, что Россия - часть его жизни, были использованы в предвыборном клипе для дискредитации Вашадзе как пророссийского политика.

Недоверие избирателей

Несмотря на оживленную предвыборную кампанию, политологи сомневаются в том, что активность избирателей на предстоящих выборах будет высокой.

Сейчас интерес в Грузии к политике невысокий, и предвыборная кампания, которую проводят кандидаты, лишь способствует пассивности избирателей, считает Гобронидзе.

"Мы видим, что они прибегают к любым методам борьбы друг с другом, и это в конечном счете еще больше дискредитирует в глазах общественности не только правящую команду, но и оппозиционных кандидатов", - говорит эксперт.

Будут ли выборы справедливыми?

Премьер-министр Мамука Бахтадзе призвал избирателей к участию в выборах и выразил уверенность в том, что 28 октября станет "очередным днем победы демократии в Грузии".

"Мы не позволим какой-либо безответственной политической силе внести диссонанс в избирательный процесс", - пообещал он.

Премьер не уточнял, кого именно он имеет ввиду под деструктивной силой, но как правило адресатом таких обвинений становятся ЕНД и экс-президент Саакашвили.

По мнению политологов, жесткого вмешательства или грубой фальсификации со стороны властей в ходе голосования, скорее всего, не будет. Но на фоне низкого доверия к политическим силам в стране у правящей партии, располагающей как финансовыми, так и административным ресурсами, уже есть преимущество по сравнению с оппозиционными партиями.