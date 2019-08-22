"Уволены с работы продюсер и ведущая аналитических передач Эка Квеситадзе, руководитель информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также еще несколько продюсеров и ведущих, в их числе и ведущий Георгий Габуния", - сообщил на брифинге новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия.
Причиной увольнения он назвал конфликт интересов. По словам Салии, находясь в отпуске, журналисты делают заявления, противоречащие интересам канала, в частности заявляют о том, что намерены работать на новом телеканале, основанном экс-директором "Рустави-2" Никой Гварамией.
Инцидент с нецензурной бранью Габунии в прямом эфире программы "Постскриптум" произошел 7 июля на фоне продолжавшихся несколько недель протестов, вызванных появлением на заседании грузинского парламента российского депутата Сергея Гаврилова.
На следующий день Габуния был отстранен от работы на два месяца. Его поведение вызвало осуждение со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министра Мамуки Бахтадзе, которые назвали это провокацией.
Российская Госдума призвала ввести санкции против Грузии, в частности, прекратить импорт грузинских вин и воды в Россию, а также запретить денежные переводы в Грузию. Однако российский президент Владимир Путин высказался против таких мер.
Выступление ведущего "Рустави 2", в котором тот использовал мат и упомянул мать Путина, он прокомментировал так: "Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, придет - продолжит работу".
"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения", - сказал он.
Сам Георгий Габуния впервые прокомментировал свою речь, сказав: "Я не извиняюсь и не собираюсь извиняться за то, что обматерил Путина, и за то, что я сделал в очень тяжелой и плохой форме. Я это сделал в тяжелой и плохой форме, потому что хотел, чтобы это не осталось здесь, у нас в студии, а дошло до адресата. И все увидели, что это дошло до адресата", - сказал он.
18 июля телекомпания "Рустави 2" сменила владельца: ее новым собственником стал бизнесмен Кибар Халваши. Сразу после этого с поста гендиректора телекомпании был уволен Ника Гварамия. В конце июля он заявил о намерении создать свой телеканал.
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