Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 6 августа в интервью радио "Коммерсантъ ФМ" заявил, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям.

"В заявлении Дмитрия Медведева нет ничего нового, и к сожалению, ничего отличающегося, мы слышали много таких заявлений", — сказала член парламентского большинства Тамар Хулордава, комментируя заявление Дмитрия Медведева.

По ее словам, активность России исходит из того, что у Грузии есть большой прогресс на пути отношений с НАТО.

"Это сближение раздражает нашего северного соседа и именно на это мы должны списать острые заявление со стороны российских властей. Мы сделали выбор, это – суверенный выбор грузинского народа. Наш выбор – демократия, стабильность, мир, крепкие институты и достичь этого можно именно европейской и евроатлантической интеграцией", — заявила Хулордава.