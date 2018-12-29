Как 28 декабря сообщил представитель грузинской Патриархии по итогам заседания грузинского синода, глава Грузинской православной церкви Католикос-Патриарх Илия Второй высказал обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией.

"Русская церковь прекратила поминовение Константинопольского патриарха и разорвала евхаристическое общение, так как Константинополь начал процедуру для предоставления автокефалии Украине, чем еще более усугубился существующий кризис. Это доставляет нам большую скорбь", - заявил Католикос.

При этом Илия Второй выразил надежду на то, что удастся преодолеть все испытания и что в конце концов "между церквями будут восстановлены братские связи".

Одновременно после заседания синода митрополит Чкондидский Петр Цаава заявил СМИ: "Грузинская православная церковь обязательно поддержит все справедливые решения и правомочное требование украинского народа".

При этом митрополит Петр также сообщил, что среди представителей грузинского духовенства нет единой позиции в связи с вопросом украинской автокефалии.

Примечательно, что точная дата следующего заседания грузинского Священного синода неизвестна. В этом году, синод собирался дважды: 21 июня и 27 декабря.

Напомним, что после того как Вселенский Патриарх Варфоломей заявил о намерении предоставить Украинской православной церкви автокефалию, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Мнения экспертов

Политолог Нико Тоидзе считает неудивительным влияние Русской православной церкви среди грузинского духовенства, так как многие из них, как говорит эксперт, получили образование в России и в целом в течение многих лет поддерживают очень тесные связи с РПЦ.

Хотя при этом, согласно Тоидзе, вряд ли нынешние спорные действия РПЦ в оккупированных регионах Грузии "остаются незамеченными" для грузинского духовенства.

Также, напоминает эксперт, несмотря на то, что официально Русская православная церковь до сих пор сохраняет юрисдикцию Грузинской церкви в Абхазии и Цхинвальском регионе, Московский патриархат в официальной переписке воздерживается от упоминания полного титула Католикоса Илии Второго, в частности того, что он также является "митрополитом Цхум-Абхазии и Пицунды".

В целом, по словам Тоидзе, Грузинская православная церковь находится в непростой ситуации, хотя, в конце концов, после 6 января, когда ожидается передача томоса об автокефалии главе Украинской православной церкви, грузинскому Синоду придется зафиксировать свою позицию.

"Автокефалия Украины - это вопрос, по которому у Грузинской православной церкви не получится сохранить нейтральную позицию", - считает Тоидзе.

В то же время теолог Бека Миндиашвили считает, что признание автокефалии Украинской православной церкви важно по следующим причинам: "Первое, украинцы возвращаются в большую православную семью; второе, Россия получает серьезный удар в политическом плане, так как еще больше ослабнет её влияние на Украину; третье - слабнет российское влияние в православном мире, т.е., можно сказать, что политическое православие ослабнет перед лицом религиозного православия, которое представляет Константинополь".