Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России. В Грузии вторую неделю продолжаются протесты, поводом для которых стал визит в грузинский парламент российского депутата Сергея Гаврилова.
Nino Katamadze
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

"Мое молчание не означает, что мне надо было что-то обдумать или решать, с первой секунды я чувствовала то же, что каждый из вас, увидев Гаврилова в кресле спикера! Я никогда не пыталась спрятаться от насилия и несправедливости, я никогда не ленилась, и своим голосом, по-грузински, всегда говорю во всех частях мира, в том числе в России, Россия -оккупант, Путин - враг моей страны, а значит и мой враг!" - заявила она.

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Она присоединилась к требованиям об отставке министра внутренних дел Георгия Гахария, который взял на себя ответственность за жесткий разгон акции протеста 20 июня - тогда полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

"Одно дело мой гастрольный график и другое - мое внутреннее чувство перед моей страной, грузинским словом, перед музыкой - написала она. - Я сказала на этом концерте и хочу сказать и вам - это был мой последний концерт в России!!! - добавила певица.

В концертном графике Катамадзе и ее группы Insight, опубликованном на их официальном сайте, говорится, что 27 мая следующего года певица должна выступить в московском Vegas City Hall.

Россия и Грузия


Протесты в Тбилиси вспыхнули после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов выступил в Тбилиси в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи Православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

Он обратился к делегатам ассамблеи - парламентариям из преимущественно православных стран - на русском языке, что вызвало гнев грузинских политиков и рядовых жителей Грузии.

Оппозиция утверждает, что Гаврилов признает отколовшиеся от Грузии регионы Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, а также якобы принимал участие в боевых действиях против Грузии в Абхазии - поэтому Гаврилова вообще нельзя был пускать в страну. Сам депутат говорит, что участия в боевых действиях не принимал.

В интервью Би-би-си Гаврилов обвинил в случившемся неких радикалов, которые ворвались в зал и сорвали заседание.

"Самое опасное и печальное - что сами руководители Грузии не были готовы к такому. Они планировали устроить праздник, торжественное мероприятие международного уровня. Националисты явно готовились к этому взрыву заранее", - сказал Гаврилов.

Президент России Владимир Путин запретил российским и грузинским авиакомпаниям прямые перелеты между странами с 8 июля.

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