"Мое молчание не означает, что мне надо было что-то обдумать или решать, с первой секунды я чувствовала то же, что каждый из вас, увидев Гаврилова в кресле спикера! Я никогда не пыталась спрятаться от насилия и несправедливости, я никогда не ленилась, и своим голосом, по-грузински, всегда говорю во всех частях мира, в том числе в России, Россия -оккупант, Путин - враг моей страны, а значит и мой враг!" - заявила она.
Она присоединилась к требованиям об отставке министра внутренних дел Георгия Гахария, который взял на себя ответственность за жесткий разгон акции протеста 20 июня - тогда полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.
"Одно дело мой гастрольный график и другое - мое внутреннее чувство перед моей страной, грузинским словом, перед музыкой - написала она. - Я сказала на этом концерте и хочу сказать и вам - это был мой последний концерт в России!!! - добавила певица.
В концертном графике Катамадзе и ее группы Insight, опубликованном на их официальном сайте, говорится, что 27 мая следующего года певица должна выступить в московском Vegas City Hall.
Россия и Грузия
Протесты в Тбилиси вспыхнули после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов выступил в Тбилиси в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи Православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.
Он обратился к делегатам ассамблеи - парламентариям из преимущественно православных стран - на русском языке, что вызвало гнев грузинских политиков и рядовых жителей Грузии.
Оппозиция утверждает, что Гаврилов признает отколовшиеся от Грузии регионы Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, а также якобы принимал участие в боевых действиях против Грузии в Абхазии - поэтому Гаврилова вообще нельзя был пускать в страну. Сам депутат говорит, что участия в боевых действиях не принимал.
В интервью Би-би-си Гаврилов обвинил в случившемся неких радикалов, которые ворвались в зал и сорвали заседание.
"Самое опасное и печальное - что сами руководители Грузии не были готовы к такому. Они планировали устроить праздник, торжественное мероприятие международного уровня. Националисты явно готовились к этому взрыву заранее", - сказал Гаврилов.
Президент России Владимир Путин запретил российским и грузинским авиакомпаниям прямые перелеты между странами с 8 июля.
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России, назвав ее страной-оккупантом (5)
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать...
"Третий из Солсбери": генерал-майор и руководитель операции - кто он? (9)
Старший офицер российской военной разведки Денис...
ЕС и Вьетнам заключили соглашение о свободной торговле
Торговый договор между ЕС и Вьетнамом предусматривает...
Десятки тысяч суданцев вышли на протесты против военного совета страны
Полиция в Судане применила в адрес протестующих...
В Польше уволили сотрудника IKEA из-за его отказа участвовать в акциях ЛГБТ (10)
Министерство юстиции Польши отреагировало на...
TOP новостей
Литовец вернулся в Литву из Швеции: уже на третий день получил несколько предложений (38)
По данным Департамента статистики Литвы , в 2018 году из...
Смена курса или двойная игра: почему депутат от ИАПЛ-СХС выступила против России в ПАСЕ (13)
Возвращение российской делегации в Парламентскую...
После рекордной жары – внезапные изменения
В этом году июнь был очень жарким, однако вскоре погода...
В Литве будут усиленно контролировать движение на электросамокатах (4)
С 1 июля в течение всего летнего сезона будет усилен...