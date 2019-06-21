Оппозиционные партии Грузии вновь соберутся 21 июня в 19 часов у парламента, чтобы потребовать отставки председателя парламента Кобахидзе и министра внутренних дел Гахарии, а также досрочных парламентских выборов.
Gruzijoje minia šturmuoja parlamentą
© Reuters / Scanpix

Грузинская оппозиция возобновит вечером в пятницу, 21 июня, у здания парламента в Тбилиси протестную акцию, спровоцированную недавним выступлением в национальном парламенте главы комитета по развитию гражданского общества Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, заявив, что представители практически всех оппозиционных сил соберутся у парламента в Тбилиси в 19 часов.

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По словам политика, нынешняя власть в Грузии превратилась в "режим" и отняла у граждан страны конституционные права и "оскорбила то, что эти люди беспристрастно защищали в течение лет, - это независимость этой страны, суверенитет и территориальная целостность".

Оппоненты правящей партии "Грузинская мечта" считают, что в сложившейся ситуации политическая ответственность правительства неизбежна, передает грузинское интернет-издание "Новости-Грузия".

Реакция президента Грузии Зурабишвили на протесты

Между тем пресс-служба президента Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что глава государства в связи с событиями в парламенте решила досрочно прервать свой визит в Беларусь и вернуться в Тбилиси.

Сама Зурабишвили назвала события у парламента в Тбилиси на своей странице в Facebook "очень большим преступлением", отметив при этом, что повлекшие протесты события "никак не оправдывают искусственно созданную волну, антигосударственные действия, призывы, сделанные внутри или снаружи, которые были направлены на вторжение в парламент и государственный переворот".

В то же время глава грузинского государства назвала Россию "врагом и оккупантом" и подчеркнула, что "внутренне противостояние (в Грузии. - Ред.) больше всего на руку именно России и ее самому хорошо изученному оружию".

Массовые протесты в Грузии из-за выступления депутата Госдумы

Массовые протесты начались в Грузии в связи с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к присутствующим на русском языке.

Пять тысяч активистов у здания парламента в Тбилиси требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарии, а также досрочных парламентских выборов, однако власти отказались выполнить требования протестующих.

После того, как митингующие были оттеснены от здания парламента, протестные акции продолжились на проспекте Руставели.

Погром в офисе правящей партии

В столкновениях с протестующими грузинская полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Как сообщает грузинское информационное агентство PIA, в результате пострадали около 70 человек, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов и как минимум один журналист.

После разгона демонстрации у грузинского парламента в ночь на 21 июня активисты устроили погром в столичном офисе правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". При этом демонстранты жгли флаги с эмблемой партии, сообщает Первый канал грузинского телевидения.

Deutsche Welle

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