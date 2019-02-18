"После прошлой конференции я был в подавленном состоянии, но после нынешней понял, что тогда это был оптимизм", — со свойственной ему прямотой и иронией Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии и один из старожилов Мюнхенской конференции безопасности, говорит то, что думают многие, подводя итоги завершившегося в воскресенье, 17 февраля, форума. "Линии раздела между Атлантикой стали более жесткими", — отметил политик в беседе с DW.
Британский политик, собиравшийся возглавить делегацию в Крым, исключен из партии (1)
Заместитель председателя Либертарианской партии...
Трамп попросил Европу принять более 800 захваченных боевиков ИГ (1)
Исполнить просьбу президента США будет "исключительно...
Грустные итоги Мюнхенской конференции по безопасности (20)
55-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла на...
ФОТО: На соборе в Солсбери вывесили флаг России (130)
Неизвестные водрузили российский флаг на строительных...
Могилу Карла Маркса в Лондоне осквернили (4)
Вандалы написали на мраморном пьедестале Карлу Марксу...
TOP новостей
Мошенники за якобы пропавшие посылки требовали тысячи евро (3)
Посылаешь простую посылку, а потом заявляешь, что...
Литва призвала партнеров по ЕС усилить борьбу с российской пропагандой (85)
Партнерам Вильнюса в Европейском Союзе следует...
Вальдемар Томашевский примет участие в президентских выборах (16)
Лидер Избирательной акции поляков Литвы -Союза...
Опасные вещества, которые мы употребляем в пищу и наносим на тело: как их распознать (2)
Когда говорят о желании нашего мира избавиться от...
Интересно: почему в советское время входные двери открывались внутрь (25)
В советское время действовали строгие требования к...