"После прошлой конференции я был в подавленном состоянии, но после нынешней понял, что тогда это был оптимизм", — со свойственной ему прямотой и иронией Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии и один из старожилов Мюнхенской конференции безопасности, говорит то, что думают многие, подводя итоги завершившегося в воскресенье, 17 февраля, форума. "Линии раздела между Атлантикой стали более жесткими", — отметил политик в беседе с DW.

1 6 Подорванное доверие к США