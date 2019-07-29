"Групповое изнасилование на Кипре": все израильские подростки на свободе

Подростки освобождены без каких-либо ограничений, в ближайшее время они вместе с родителями вылетят в Израиль.

Прокуратура Кипра приняла решение об освобождении из-под ареста израильтян после того, как британская туристка, обвинявшая их в изнасиловании, изменила свои показания. Ее статус изменился с потерпевшей на подозреваемую. Она подозревается в даче ложных показаний.

На пресс-конференции, состоявшейся во второй половине дня 28 июля, представители следственных органов Кипра сообщили, что британка призналась, что решила оговорить израильтян за то, что они без ее разрешения снимали происходящее в номере на мобильные телефоны, а также за то, что один из подростков отказался заниматься с ней сексом.

12 израильских подростков, отдыхавших в отеле Napa Rocks, были задержаны полицией Кипра после того, как 19-летняя гражданка Великобритании обвинила их в изнасиловании. По словам девушки, с одним из израильских юношей у нее были романтические от ношения. По крайней мере дважды они занимались сексом. В ночь на 17 июля он пригласил ее в 723-й номер гостиницы, где проживал вместе с друзьями, и был с ней груб, а затем позвал и своих друзей. Она утверждала, что насильники не только надругались над ней, но и снимали происходящее на мобильные телефоны.

Девушка утверждала, что ей удалось вырваться от насильников и выбежать в коридор. Она сумела найти своих британских друзей, которые отвели ее в медпункт, а оттуда отправили в больницу. Был составлен протокол, в который внесли результаты предварительной медицинской экспертизы об изнасиловании и царапинах на ногах.

Полиция Кипра конфисковала 11 смартфонов подозреваемых, на двух телефонах, как выяснилось позднее, видео было удалено. Файлы были восстановлены с помощью израильских специалистов. На видео не было ничего, что свидетельствовало бы об изнасиловании.

После того, как на прошлой неделе полиция получила результаты ДНК-анализов, пятеро израильтян были освобождены из-под ареста.