Израильская пресса цитировала заявление лидера палестинского движения "Хамас" Исмаила Хании, который сказал ранее, что согласен возобновить перемирие при посредничестве Египта, если Израиль прекратит обстрел сектора Газа.

Вечером телеканал Al Jazeera, вещающий из Катара, объявил, что достигнуто соглашение о прекращении огня, которое должно вступить в силу немедленно.

Объединенный штаб палестинских группировок в секторе Газа подтвердил эту информацию, сообщив, что соглашение было достигнуто при посредничестве Египта. В заявлении группировок подчеркивается, что "перемирие" будет действовать до тех пор, пока Израиль выполняет его условие, пишет NEWSru Israel.

Ранее во вторник "Хамас", как передает Al Jazeera, пообещал наносить ракетные удары по израильским городам Беэр-Шева, Ашдод и Ашкелон на юге страны, если Израиль не прекратит операции в секторе Газа.

Израильская сторона, в свою очередь, предупредила, что ее реакция на предложение о перемирии будет зависеть от обстановки в районе сектора Газа, передает "Интерфакс".

"Израиль ответил, что (реакцию Израиля на запрос. - Прим. "Интерфакса") определит развитие ситуации на месте", - говорит источник.

Израильские СМИ сообщают, что как минимум четыре израильских министра не поддерживают идею перемирия, в том числе министр обороны Авигдор Либерман. Незадолго до появления информации о том, что группировки сектора Газа готовы принять перемирие с Израилем при посредничестве Египта, узкий кабинет министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности по итогам совещания предписал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжить военную операцию в секторе Газа при возникновении необходимости.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его министры "были проинформированы военными об эскалации ситуации в секторе Газа". Заседание кабинета министров продолжалось почти семь часов, пишет The Times of Israel.

Узкий кабинет министров по вопросам внешней политики и безопасности представляет собой министерскую комиссию, действующую внутри правительства Израиля в рамках закона о правительстве от 2001 года. Его члены занимаются решением наиболее важных вопросов национальной безопасности.

В кабинет входят в обязательном порядке непосредственно премьер-министр Израиля, его заместитель, а также министры обороны, иностранных дел, юстиции, финансов, глава МВД. Состав кабинета может быть увеличен по предложению премьера, однако он не должен превышать половину всей численности правительства.

Эскалация ситуации в секторе Газа длится уже третьи сутки. Палестинские группировки обстреливают ракетами юг Израиля, в свою очередь израильские военные в ответ проводят операции и наносят удары по объектам, связанным с "Хамас" и другими исламскими радикальными группировками.

По данным представителя ЦАХАЛ, с территории сектора Газа по территории Израиля было выпущено свыше 460 ракет и минометных снарядов. Более 100 ракет, которые могли упасть на жилые районы, были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

В результате ракетных обстрелов из Газы один человек погиб и десятки получили ранения. Несколько ракет попали в дома, а также в автобус, который после этого сгорел. Причинен значительный материальный ущерб. Медицинская помощь была оказана примерно 100 пострадавшим, подавляющие большинство которых получили легкие ранения и травмы или находились в состоянии нервного шока.

Израильская армия в ответ поразила 160 террористических целей движений "Хамас" и "Исламский джихад" в секторе Газа, четыре из которых были стратегическими военными объектами, говорится в распространенном армейской пресс-службой коммюнике, на которое ссылается ТАСС. Одним из таких зданий был отель "Аль-Амаль" на побережье Средиземного моря, который использовался под штабы разведки и контрразведки "Хамас". Кроме того, было разрушено здание, в котором располагалась редакция телеканала "Аль-Акса", принадлежащего "Хамасу".

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил о семи убитых и 28 раненых в результате израильских ударов по целям в секторе Газа. Судя по опубликованным данным, все убитые были боевиками террористических организаций "Исламский джихад" и "Комитеты народного сопротивления", отмечает NEWSru Israel.