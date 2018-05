Во главе соединения выступает флагман группы - британский ракетный эсминец HMS Duncan. Кроме того, в состав группы вошли фрегаты ВМС Испании SPS Victoria, ВМС Турции TCG Gemlik, ВМС Германии FGS Bayern, а также три греческих корабля.

В публикации отмечается, что в Черном море к группе присоединились румынский фрегат ROS Regele Ferdinand, а также болгарский фрегат BGS Drazki.

Отмечается, что корабли направляются на учения в Эгейское море.

Напомним, ранее в этом году корабли НАТО уже несколько раз заходили в акваторию Черного моря. В частности, в марте американские военные корабли прибыли к берегам Румынии для участия в военных учениях Spring Storm.

А в середине февраля эсминцы Carney и Ross, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк", вошли в Черное море и провели учебные артиллерийские стрельбы. В Госдуме тогда заявляли, что ракетные эсминцы США "провоцируют Россию". Наблюдение за эсминцами вели российские сторожевые корабли "Адмирал Эссен" и "Пытливый", задействованы были также средства радиотехнической разведки ЧФ.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об Основах государственной пограничной политики, в котором среди угроз российским границам значится, в частности, усиление НАТО на западных подступах.

HMS Duncan recently led a meeting of NATO vessels in the Aegean Sea. The @RoyalNavy Type 45 destroyer is currently flagship of Standing #NATO Maritime Group 2 in the Mediterranean Sea. https://t.co/pkTsHiwbr6 pic.twitter.com/3o9QAvHjEO — Royal Navy (@RoyalNavy) 2 мая 2018 г.





Standing #NATO Maritime Group 2 ships 🇬🇧HMS Duncan (D37), 🇪🇸ESPS Victoria (F82), 🇹🇷TCG Gemlik (F492), 🇩🇪FGS Bayern (F217) sail with Hellenic Navy ships 🇬🇷HS Adrias (F459), 🇬🇷HS Mykonios (P22) and 🇬🇷HS Armatolos (P18) during a Passing Exercise in the Aegean Sea pic.twitter.com/eE3sTQ2tby — NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) 1 мая 2018 г.





Standing #NATO Maritime Group 2 entered the #BlackSea yesterday and welcomed two new members to the group - 🇷🇴Romanian Frigate ROS Regele Ferdinand and 🇧🇬Bulgarian frigate BGS Drazki | #WelcomeAboard pic.twitter.com/XHs8viZhwh — NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) 2 мая 2018 г.