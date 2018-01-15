В Брюсселе в понедельник, 15 января, начала работу созданная Еврокомиссией группа экспертов по изучению фейковых новостей в интернете.
© Shutterstock

Необходимо разработать механизмы, позволяющие выявлять недостоверные сведения и ограничивать их распространение, заявила 15 января комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль. По ее словам, скорость, с которой распространяется ложная информация, вредит демократии и негативно отражается на репутации СМИ.

При этом неприкосновенными остаются свобода мнений и право на доступ к информации, сказала Габриэль, отметив, что никто "не собирается принуждать граждан верить или не верить той или иной информации".

Статьи по теме:
Фейки года: кто и как нас обманывал в 2017-м  (67)
Почему Лондон все чаще критикует Москву и намерен бороться с дезинформацией  (127)

Экспертная группа состоит из 40 человек - специалистов в области соцсетей, журналистов, представителей гражданского общества и ученых. Ее возглавила юрист из Нидерландов Мадлен де Кок Бунинг. Специалисты будут собирать и изучать только те фейковые новости, которые не являются противозаконными, поскольку для остальных ложных сообщений имеется достаточно правовых инструментов на европейском и национальном уровнях, отмечает агентство epd. В ближайшие недели эксперты подготовят предложения, которые лягут в основу дальнейших действий Еврокомиссии.

В прошлом году Еврокомиссия начала проводить общественные консультации на тему фейковых новостей, в ближайшем будущем Брюссель планирует провести опрос граждан в странах ЕС на эту тему. Опираясь на полученные данные, весной текущего года Еврокомиссия представит свою стратегию действий в борьбе с фейковыми новостями.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Словарь Collins признал "фейковые новости" выражением года (2)

Словосочетание fake news ("фейковые новости") настолько...

Операция "изнасилованная девочка" - очередная попытка посеять раздор (23)

В Германии мигранты начали насиловать...

В мире

В Эстонии предложили соединить мостами материк с островами Сааремаа и Хийумаа (5)

Эстонские предприниматели Райво Хейн и Райво Кютт...

Вместе со всем экипажем затонул горевший неделю иранский танкер

Иранский нефтяной танкер, на котором после...

Группа экспертов ЕС по борьбе с фейками начала работу (10)

В Брюсселе в понедельник, 15 января, начала работу...

В результате взрывов в Багдаде погибли около 30 человек (1)

Взрывы произошли на площади в центре иракской столицы...

Почему знаменитые француженки против борцов с секс-насилием в США (9)

Уже несколько месяцев - с момента первых обвинений в...

TOP новостей

Литва обнародовала "список Магнитского", в нем - Кадыров (119)

Департамент миграции Литвы в понедельник...

Депутат сравнил цены в США и Литве: жадность делает свое дело (76)

Депутат парламента и бывший посол Литвы в США...

ИАПЛ предлагает увековечить память погибшего президента Польши (27)

Представители Избирательной акции поляков Литвы -...

В Литве ожидается метель и сильный ветер (1)

Уже этой ночью почти на всей территории Литвы...

Порядок меняется: запрещено взимать дополнительную плату за безналичный расчет (7)

Европейские пользователи смогут ощутить всю пользу от...